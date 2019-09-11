В ДЮСТШ Братска обновили тренажёрный зал по гранту «Территории РУСАЛа»

Братск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Благодаря победе в конкурсе «Территория РУСАЛа» в детско-юношеской спортивно-технической школе Братска обновили тренажерный зал, который стал прекрасным подарком к 30-летию учреждения.

Теперь тренировки воспитанников детско-юношеской спортивно-технической школы Братска проходят в комфорте, сообщает БСТ . Занятия в обновленном помещении, уверены ребята, помогут достигать высоких результатов.

Дмитрий Осокин, воспитанник детско-юношеской спортивной технической школы по автомотоспорту:

– Мне очень понравился ремонт и новые мячи. Мы кидаем их до 5 килограмм. Благодаря степам мы можем улучшать свои прыжки на трассе. Благодаря ремонту в тренажерном зале здесь стало просторнее.

Всего в школе обучаются более 500 ребят разного возраста. Они занимаются картингом и ВМХ. Кроме того, посещают спортивно-оздоровительные группы, где изучают правила дорожного движения. Благодаря победам в грантовых конкурсах РУСАЛа, существенные финансовые вливания получало каждое из этих направлений.

Сергей Быстров, тренер-преподаватель по картингу ДЮСТШ по автомотоспорту:

– Первыми нашими грантами были «100 спортивных проектов», благодаря которому была построена велотрасса в Энергетике, два конкурса «Помогать просто» и «Территория РУСАЛА», два последних конкурса – это лаборатория-мастерская по металлообработке и сейчас – тренажерный зал.

На преображение тренажерного зала для юных гонщиков РУСАЛ направил более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Грант солидный, потому что программа - одна из самых масштабных в компании.

Ольга Шалимова, директор Братского подразделения Центра социальных программ РУСАЛа:

– За последние пять лет программа поддержала в Братске 24 проекта на общую сумму почти 20 миллионов рублей. В частности, это лаборатория робототехники в Лицее №1, скалодром в детском саду на Правом берегу и множество других объектов.

В зале появились современное напольное покрытие, технический инвентарь и два лазерных тира. Для юных братчан это открытые двери не только в занимательные соревнования в меткости, но и возможность сдать нормы ГТО по стрельбе.