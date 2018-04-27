|Образование
|27.04.2018
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Председателем попечительского совета ИГУ может стать Сергей Ерощенко
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Иркутск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В ИГУ 27 апреля началось первое заседание попечительского совета вуза. Как сообщил на своей странице в соцсети «Фэйсбук» доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб, председателем совета избран экс-губернатор Приангарья Сергей Ерощенко.
В пресс-службе ИГУ Телеинформу пообещали прокомментировать ситуацию позднее – заседание началось только в 12:00. Официальная информация обо всех решениях, принятых на нем, станет известна после окончания заседания.
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