Председателем попечительского совета ИГУ может стать Сергей Ерощенко

Иркутск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В ИГУ 27 апреля началось первое заседание попечительского совета вуза. Как сообщил на своей странице в соцсети «Фэйсбук» доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб, председателем совета избран экс-губернатор Приангарья Сергей Ерощенко.

В пресс-службе ИГУ Телеинформу пообещали прокомментировать ситуацию позднее – заседание началось только в 12:00. Официальная информация обо всех решениях, принятых на нем, станет известна после окончания заседания.

СПРАВКА:

Попечительский совет ИГУ был создан по решению Ученого совета вуза в декабре 2013 года. Согласно положению, он формируется на срок полномочий ректора. После назначения врио главы ИГУ Игоря Бычкова попечительский совет университета был утвержден вновь 30 марта 2018 года.