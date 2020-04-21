В ИГУ начнет работу образовательный проект «IT-Академия Samsung»

Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С нового учебного года в Иркутском государственном университете начнет работу образовательный проект «IT-Академия Samsung». Студенты получат практические знания в наиболее востребованных сферах информационных технологий, обучаясь по программам «Искусственный интеллект», «Мобильная разработка» и «Интернет вещей».

– Цель проекта полностью совпадает с одной из стратегических целей Иркутского государственного университета, а это подготовка квалифицированных кадров, способных решать высокотехнологичные и комплексные задачи, – говорит заведующая кафедрой естественнонаучных дисциплин ИГУ Анна Балахчи. – Предлагающиеся к изучению программы исходят из современных потребностей. Причем наш партнер – компания Samsung – поставляет участникам проекта новые эффективные методы, кейсы, задания, способствующие формированию и отработке компетенций по трендовым направлениям IT-сферы.

Годичные учебные курсы программ построены на изучении реальных индустриальных кейсов. Студенты, успешно прошедшие курс, получат сертификат от Samsung, а главное – качественно новые перспективы для своего профессионального развития.

В ИГУ проект будет реализовываться на факультете бизнес-коммуникаций и информатики. Программы станут обязательными для студентов направления «Прикладная информатика». Студенты других направлений также могут быть зачислены на обучение, но для этого им потребуется иметь подготовку в области программирования и математики.

Сейчас идет подготовка к реализации проекта: программы уже внедрены в учебные планы, получены методические материалы, запланированы курсы повышения квалификации для преподавателей.

Отметим, что ИГУ стал партнером компании Samsung Electronics благодаря победе команды преподавателей кафедры естественнонаучных дисциплин факультета бизнес-коммуникаций и информатики в конкурсе на участие в проекте «IT-Академия Samsung». Как отмечают на факультете, сотрудничество может распространяться на организацию практик, стажировок, летних молодежных школ, а также для подготовки квалифицированных кадров, способных решать высокотехнологичные и комплексные задачи Индустрии 4.0 (Четвертая индустриальная революция).

СПРАВКА:

IT-Академия Samsung – социально-образовательный проект для российских вузов и колледжей, реализуется с 2017 года. Цели проекта – создание центров компетенций в вузах и подготовка молодых специалистов в самых востребованных областях IT-сферы.