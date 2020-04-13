В ИГУ рассказали о порядке приёма документов от абитуриентов

Иркутск, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сроки вступительных испытаний будут сдвинуты. Об изменении сроков приемной кампании сообщил 31 марта министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По его словам, вступительные экзамены будут отложены на срок от двух недель из-за переноса сроков сдачи школьниками ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба ИГУ.

В своем сообщении министр озвучил конкретные даты: последний срок подачи документов на бюджетные места – 10 августа (переносится с 26 июля), первая волна зачисления — 19 августа (с 3 августа), вторая волна – 24 августа (с 8 августа). Между тем, начало вузовской приемной кампании остается прежним – 20 июня. Также, как отметил Валерий Фальков, «при нормальном сценарии» учебный год начнется вовремя – 1 сентября.

– Иркутский государственный университет готов к работе в любых современных реалиях, в том числе мы на 100 процентов готовы к онлайн-приему документов от наших абитуриентов, – сказал начальник учебно-методического управления ИГУ Дмитрий Матвеев. – Ранее, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, мы сложно, но оперативно и довольно успешно перевели учебный процесс в дистанционный формат. Уверен, что справимся и с переносом сроков абитуриентской кампании. Безусловно, в этом плане август получится очень насыщенным, так как за короткое время, до 1 сентября, мы – университет – обязаны будем завершить всю процедуру зачисления и оформления учебной документации.

Напомним, с 19 марта в ИГУ принята профилактическая мера для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-2019 и минимизации рисков для здоровья – весь учебный процесс переведен в дистанционный формат. Позже эта мера продлена до конца 2019/2020 учебного года.