Иркутск, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В ИрГУПС заработала «горячая линия» для абитуриентов 2020 года. Позвонить можно бесплатно из любого региона страны, сообщает пресс-служба вуза. Позвонив с мобильного телефона на «горячую линию», поступающие смогут узнать ответы на вопросы о ходе приёмной кампании. На звонки отвечают специалисты приёмной комиссии университетского комплекса ИрГУПСа. Это значит, что обращаться по бесплатному номеру могут не только абитуриенты, которые собираются поступать в головной вуз в Иркутске. А также те, кто хочет учиться в филиалах вуза в Красноярске, Улан-Удэ и Чите. Получить необходимую информацию о правилах и сроках приёма смогут и те, кто намерен поступать в техникумы и колледжи иркутского транспортного университета. Что касается самой приёмной кампании этого года. Прием документов для абитуриентов, поступающих в головной вуз, филиалы и техникумы и колледжи ИрГУПС на заочную форму обучения стартует 1 июня, на очную – 20 июня. В приёмной комиссии иркутского транспортного вуза рассказали, что абитуриенты могут не волноваться, все всё успеют – ведь приём этого года закончится только после того, как все школьники сдадут ЕГЭ и получат аттестаты. Правила приема этого года строго регламентируют, подача документов в головной вуз и филиалы ИрГУПС будет проводиться в онлайн-формате через личный кабинет на официальном сайте. Приезжать в университет не нужно. Оригинал аттестата и медкомиссию можно будет предоставить в течение учебного года. КООРДИНАТЫ: Более подробную информацию выпускники и их родители могут узнать по бесплатному телефону «горячей линии»: 88007759391. Также остается работать в прежнем режиме стационарные телефонные номера приемных комиссий головного вуза и филиалов, кроме того, вопросы можно задать также в официальных аккаунтах ИрГУПС в социальных сетях. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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