В ИрГУПСе откроют коворкинг-центр для студентов

Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На базе Иркутского государственного университета путей сообщения открывается коворкинг-центр для студентов. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Проект РЖД реализуется в рамках программы взаимодействия железнодорожного холдинга с отраслевыми вузами по созданию брендированных пространств. На площадке будут проводиться мастер-классы, лекции, интеллектуальные и деловые игры, занятия для студентов, аспирантов, сотрудников университета и приглашенных гостей.

В специальной аудитории оборудованы коллективные и индивидуальные рабочие места с доступом к высокоскоростному интернету, есть возможность проводить полноценные презентации проектов.

Отмечается, что подобные площадки, где студенты имеют возможность совместно работать над реализацией идей, созданы в транспортных вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.