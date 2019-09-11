В Иркутске 60 старшеклассников борются за звание «Лучший ученик года-2019»

Иркутск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске стартовал городской конкурс «Лучший ученик года-2019». За почётное звание борются 60 учеников 10-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений областного центра. Все конкурсанты – победители различных конкурсов, турниров, олимпиад, сообщает пресс-служба мэрии. С 11 по 16 сентября старшеклассники пройдут шесть конкурсных испытаний. В первый день участников ждут «Эссе», интеллектуальная викторина «Эрудит» из различных областей знаний в пределах школьной программы, а также деловая игра «Проект «Моя инициатива». По их итогам во второй тур пройдут только 20 учеников. Второй и третьи туры состоятся 12 – 13 сентября в формате деловой игры «Инициатива – путь к успеху» на базе лагеря «Эколог» в поселке Листвянка. Там конкурсантам предстоят следующие испытания: «Конкурс – инфографика на тему: «Формула счастливой молодёжи». Участник раскрывает тему конкурсного испытания, в центре которой находится сам, используя в выступлении различные графические схемы, алгоритмы, презентации.

«Управленческий поединок» – это интеллектуальное публичное единоборство двух игроков, где каждый стремится показать своё мастерство в решении заданной ситуации, выступая в разных ролях.

Мастер-класс «Лайфхаки школьной жизни». Главной целью конкурсного испытания является демонстрация и обучение данному занятию.

«Конференция TED». Участники в роли спикера проводят конференцию – лекцию в формате TED. Конференция в формате TED – это идеи, достойные распространения. После подведения итогов последнего конкурсного испытания 16 сентября в 12:00 на базе МАОУ ДО «Дворец Творчества» состоится торжественная церемония награждения победителей и лауреатов муниципального конкурса «Лучший ученик года-2019», говорят в администрации Иркутска. Победитель и три лауреата муниципального конкурса будут представлять город на областном конкурсе «Лучший ученик года-2019». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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