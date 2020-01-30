В Иркутске четыре школы закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По информации департамента образования администрации Иркутска, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учащихся общеобразовательных учреждений города в среднем составляет 10%. Исключением являются школы №№ 1, 3, 50 и 65.

Как сообщает пресс-служба мэрии, здесь число заболевших около 20%, данные учреждения закрыты на карантин от 2 до 5 дней. Также на карантине находятся ряд учебных классов в 20 общеобразовательных учреждениях.

– Процесс обучения не прерывается. Все заболевшие учащиеся получают домашнее задание, учителя выполняют дистанционное консультирование посредством сети Интернет. Кроме этого, ведется строгий контроль за состоянием здоровья учеников. При выявлении симптомов респираторного вирусного заболевания ребенка отстраняют от посещения образовательных учреждений, – уточнил начальник департамента Александр Костин.

В дошкольных учреждениях число заболевших гриппом и ОРВИ составляет 9%. На карантин закрыты две группы – по одной в детсадах № 55 и № 127.