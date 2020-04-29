В Иркутске дежурные группы работают в 46 детсадах

Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - До снятия режима самоизоляции в детских садах Иркутска будут работать только отдельные дежурные группы для детей, родители которых вынуждены продолжить работу согласно указу временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Об этом рассказали в департаменте образования администрации города, сообщает пресс-служба мэрии. На сейчас в Иркутске работают дежурные группы в 46 дошкольных учреждениях. Их посещают 950 дошкольников.

– Дежурные группы есть не во всех детских садах. Работают только те учреждения, куда обращались родители, вынужденные продолжать работу. Остальные детские сады будут закрыты до соответствующего распоряжения. Такие ограничения, в первую очередь, направлены на то, чтобы уберечь детей и их родителей от заражения новой коронавирусной инфекцией и предупредить распространение заболевания на территории города Иркутска, – пояснил председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников.

Напомним, в дошкольных учреждениях введен усиленный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, ежедневно дети проходят утренний фильтр. Всю информацию по профилактике и симптоматике коронавируса можно узнать на сайтах областного министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Кроме этого, для консультаций населения работает горячая линия. Иркутяне могут задать интересующие их вопросы по телефонам: 280-326 и 399-999.