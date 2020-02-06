ТЕМЫ
Архив
< Февраль 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Сегодня
Образование
07.02.2020

В Иркутске готовят к вводу в эксплуатацию «Точку будущего»

Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске образовательный комплекс «Точка будущего» готовится к вводу в эксплуатацию. Сейчас идет оформление необходимой документации.

Объекту, построенному за два года в Иркутске, в ближайшие месяцы предстоит получить заключение о соответствии всем требованиям технических регламентов, осуществить сдачу в эксплуатацию всех построенных зданий, а также получить лицензию на образовательную деятельность, сообщает пресс-служба учреждения.

– Завершающий этап – самый важный. Это детальная проверка всех систем, конструкций и получение пакета разрешительной документации. Современный комплекс – для большого количества детей. Прием и ввод таких объектов жестко регламентирован российским законодательством. Работаем со всей ответственностью, внимательно, без спешки, – рассказала президент благотворительного фонда «Новый дом», реализующего проект «Точка будущего», Ирина Белянова.

Пусконаладочные работы в комплексе завершены. Системы водоснабжения, отопления и вентиляции испытаны под нагрузкой. Протестированы приборы и датчики оповещения и управления эвакуацией в случае чрезвычайной ситуации. Классы и группы оснащаются мебелью и мультимедийным оборудованием, спортзалы – современным инвентарём. На уличной территории завершен монтаж детских тематических площадок.

Более 50 педагогов, принятых в «Точку будущего», уже приступили к работе. Это учителя, психологи, логопеды, дефектологи, тьюторы, библиотекари, воспитатели, музыкальные руководители. Их выбрали из 600 специалистов по итогам годовой программы подготовки кадров. Сейчас они проводят внеклассные тематические мероприятия с детьми из приемных семей, которые в числе других будут учиться в «Точке будущего». Параллельно идет подготовка к запуску процесса обучения в новом комплексе: составляется учебный план, готовятся рабочие программы.

Акцент будет сделан на индивидуальном подходе к каждому ребенку и жизненном проектировании. Образовательная система комплекса создана специалистами Центра разработки образовательных систем «Умная школа» с привлечением экспертов Центра психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ». Авторы уже передали свои наработки иркутским педагогам, которые впервые реализуют их на практике.

«Точка будущего» откроется в текущем году. Первого сентября заработают начальная, основная и старшая школы. Детский сад примет воспитанников раньше. В ходе приемной кампании в ноябре прошлого года родители более 350 детей (от трех лет и старше) подали заявления о зачислении в группы и классы. Заявления принимались через официальный сайт точкабудущего.рф. В целом комплекс рассчитан на 1024 ребенка, в том числе около 150 детей из приемных семей. Они будут проживать на территории комплекса, рядом с учебными корпусами. Заселение домов для приемных семей начнется после ввода «Точки будущего» в эксплуатацию.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Образование»:
В Иркутске готовят к вводу в эксплуатацию «Точку будущего» 07.02.2020
Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске образовательный комплекс «Точка будущего» готовится к вводу в эксплуатацию. Сейчас идет оформление необходимой документации.
Все школы Ангарска с 7 февраля закрыты на карантин07.02.2020
-7-
Ангарск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях Ангарского городского округа в период с 7 по 13 февраля введен карантин.
В Качугском районе требуется строительство новой школы06.02.2020
2020-02-06-05-13-13
Качугский район, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области взяли на контроль строительство и капремонт школ в Качугском районе. Об этом заявил глава областного парламента Сергей Сокол на встрече с администрацией района, депутатами местных дум и главами поселений, которая прошла в посёлке Качуг, сообщает пресс-служба регпарламента.
В ИГУ объявлен набор в Школу вожатых05.02.2020
2020-02-05-09-02-05
Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Свидетельства о профессиональном обучении с присвоением профессии «вожатый» с этого года будут получать слушатели Школы вожатых ИГУ. С начала трудового сезона 2020 года наличие этого документа станет обязательным при трудоустройстве этой категории работников, сообщает пресс-служба вуза.
В школы Иркутской области в 2020 году поступят 36,7 тысяч первоклассников04.02.2020
Иркутская область, 04.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В школы Иркутской области в 2020 году поступят 36,7 тысяч первоклассников. Это на 470 учеников больше, чем в 2019 году. Об этом рассказала и.о. министра образования региона Елена Апанович.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 4 февраля 2020 года04.02.2020
edu040220
На церемонии закрытия Иркутского форума образования назвали лучших учителей и воспитателей04.02.2020
Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском драматическом театре имени Охлопкова 3 февраля состоялось закрытие 13-го Иркутского форума образования «Время решений и действий». Лауреатов и победителей конкурсов профессионального мастерства «Лучший учитель года» и «Лучший педагог, воспитатель дошкольного учреждения» наградил мэр города Дмитрий Бердников.
Иркутян 8 февраля зовут проверить свои знания о мире на «Открытой лабораторной»04.02.2020
2020-02-03-10-33-07
Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский планетарий 8 февраля станет площадкой глобальной просветительской акции «Открытая лабораторная».  В подготовке заданий по физике, астрофизике, биологии, генетике приняли участие ведущие ученые России и мира, сообщает пресс-служба учреждения.
Сергей Тен – о необходимости перезагрузки высшей школы Иркутской области03.02.2020
2020-02-03-07-07-34
Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы Сергей Тен принял участие в экспертной сессии «Образование» Общероссийского народного фронта по итогам послания президента. На одной из трех тематических площадок обсуждали вопросы развития системы образования в Иркутской области, сообщает пресс-служба парламентария.
В Иркутск на юбилей ИРНИТУ приедет министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков03.02.2020
2020-02-02-16-36-06
Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев пригласил министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова принять участие в праздновании 90-летия ИРНИТУ, которое пройдет в этом году. Также намечен визит в регион заместителя министра науки и высшего образования РФ Марины Боровской.
В Иркутске готовятся к 90-летию ИРНИТУ01.02.2020
Иркутск, 01.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Подготовку к 90-летнему юбилею Иркутского национального исследовательского технического университета обсудили на заседании Ассоциации выпускников, которое прошло под председательством мэра Иркутска Дмитрия Бердникова.
В Иркутске четыре школы закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ31.01.2020
Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По информации департамента образования администрации Иркутска, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учащихся общеобразовательных учреждений города в среднем составляет 10%. Исключением являются школы №№ 1, 3, 50 и 65.
В школах Иркутска начинается запись в первые классы 31.01.2020
Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 1 февраля начинается прием заявлений в первый класс для людей, проживающих на закрепленной за общеобразовательной организацией территории. Планируется, что в сентябре 2020 года в школы города придут более 11 тысяч первоклассников.
Виктор Игнатенко: выборы ректора БГУ стартовали с грубейшими нарушениями31.01.2020
2020-01-31-02-35-54
Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Уполномоченный по правам человека по Иркутской области Виктор Игнатенко заявил о грубейших нарушениях в рамках выборов ректора Байкальского государственного университета.
Более 7 тысяч педагогов участвуют в Иркутском форуме образования – 202030.01.2020
-7-2020
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 января стартовала деловая программа 13 Иркутского форума образования «Время решений и действий». В нем принимают участие более семи тысяч педагогов общего и дополнительного образования, руководители учреждений, родители, студенты и школьники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Инновационная образовательная Лин-лаборатория открылась в ИрГУПСе29.01.2020
2020-01-29-03-39-21
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском госуниверситете путей сообщения появился уникальный учебный центр – Лин-лаборатория. Это инновационная площадка, в основе которой – имитация реальных процессов производства, сообщает пресс-служба вуза.
На базе Иркутского онкоцентра специалисты из Японии собираются обучать врачей-эндоскопистов28.01.2020
2020-01-28-09-44-15
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на базе онкологического центра планируется организовать российско-японскую школу по подготовке врачей-эндоскопистов, сообщила на пресс-конференции 28 января главный онколог Приангарья Виктория Дворниченко.
Мэр Иркутска проверил организацию выдачи молока учащимся начальных классов28.01.2020
Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По информации департамента образования администрации Иркутска, обеспечение бесплатным молоком учащихся начальных классов производится во всех школах города. Мэр города Дмитрий Бердников посетил школу №8 и проверил, как организован процесс, сообщает пресс-служба администрации.
Заявки на участие в X научной конференции школьников «Человек и космос» принимаются в ИСЗФ СО РАН до конца января28.01.2020
2020-01-28-01-52-39
Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Институте солнечно-земной физики СО РАН до конца января принимаются заявки на участие в X научной конференции школьников «Человек и космос». По данным на 27 января, подано 39 заявок из Иркутской области и Республики Бурятия. Юбилейное мероприятие запланировано на 10 апреля и посвящено 60-летию научного учреждения, которое будет отмечаться в этом году.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 27 января 2020 года27.01.2020
edu270120
En+ Group подвела итоги сибирского робототехнического фестиваля «РобоСиб»27.01.2020
2020-01-27-09-51-56
Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, сообщает о подведении итогов седьмого главного сибирского робототехнического фестиваля «РобоСиб», который прошел в Иркутске 23 и 24 января. Победителями и призерами в различных номинациях стали 76 из 164 команд, принимавших участие в соревнованиях.
ИГУ и ИРНИТУ вошли в число стабильных вузов России27.01.2020
Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет, согласно проверке результативности работы научных организаций и вузов, подведомственных Минобрнауки России, отнесён ко второй категории вузов, характеризующихся как «стабильные». Об этом сообщает пресс-служба ИГУ.
В Иркутске 7 февраля стартуют бесплатные курсы подготовки к «Тотальному диктанту»27.01.2020
2020-01-27-02-32-32
Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 февраля начнутся бесплатные курсы «Русский по пятницам» для подготовки горожан к «Тотальному диктанту». Об этом сообщили в оргкомитете проекта.
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в открытии общежития ИРНИТУ25.01.2020
Иркутск, 25.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске открыли общежитие для студентов Байкальского института БРИКС ИРНИТУ.
Ученый совет ИГУ утвердил кандидатов на должность ректора ИГУ24.01.2020
2020-01-24-05-35-45
Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ученый совет ИГУ 24 января утвердил кандидатов на должность ректора ИГУ. В него вошли пять человек, сообщает пресс-служба вуза.
ИГУ приглашает старшеклассников из Иркутска в «Школу прикладной филологии»23.01.2020
2020-01-23-04-15-24
Иркутск, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Новый просветительский проект с 26 января запускает Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ. «Школа прикладной филологии» рассчитана на учеников 9-10-х классов.
Программа «Земский учитель» стартовала в Иркутской области23.01.2020
2020-01-22-11-07-05
Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области началась реализация федеральной программы «Земский учитель». Ее задача – обеспечить педагогическими кадрами общеобразовательные организации, находящиеся в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек.
Игорь Кобзев возглавит оргкомитет по празднованию 90-летия Иркутского «политеха»22.01.2020
2020-01-22-04-17-06
Иркутск, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Организационный комитет по празднованию 90-летия Иркутского национального исследовательского технического университета возглавит временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
В ИрГУПСе 25 января проведут экскурсию и расскажут школьникам о приёме абитуриентов22.01.2020
-25-
Иркутск, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - «День студента для абитуриента» пройдёт в ИрГУПСе 25 января. Для школьников проведут экскурсию по университету, познакомят с лабораторными комплексами и научными достижениями транспортного вуза. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Еще два кандидата выдвинуты на пост ректора ИГУ21.01.2020
Иркутск, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На пост ректора ИГУ выдвинуты еще две кандидатуры: проректор по научной работе и международной деятельности Константин Григоричев – от администрации, директор Пединститута ИГУ Александр Семиров – от этого подразделения, сообщили Телеинформу в пресс-службе университета.
В Байкальском госуниверситете определились с кандидатами на пост ректора21.01.2020
2020-01-21-03-22-37
Иркутск, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Учёный совет Байкальского госуниверситета утвердил кандидатуры для участия в выборах ректора. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 20 января 2020 года20.01.2020
edu200120
Олимпиада по астрономии стартовала в ИГУ 20 января20.01.2020
Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском государственном университете стартовала олимпиада по астрономии. Свои знания в рамках предметной олимпиады, входящей в перечень Всероссийской олимпиады школьников, проверяют 20 января 34 ученика 9-11 классов Приангарья, ставшие победителями городских и муниципальных этапов.
Программа для управленцев Иркутской области реализуется в ИГУ20.01.2020
2020-01-19-13-31-22
Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Повышение компетентности и, как следствие, выход на новый уровень развития — в Иркутской области вновь начинает работу Президентская программа управленческих кадров.
Мэр Иркутска проверил работу новых школ18.01.2020
Иркутск, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Работу нового учебного блока гимназии №25 и школы №9, в которой выполнили капитальный ремонт, проверил мэр города Дмитрий Бердников.
Читать все новости раздела «Образование»
Ляпы в сочинениях ЕГЭ
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске