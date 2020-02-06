В Иркутске готовят к вводу в эксплуатацию «Точку будущего»

Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске образовательный комплекс «Точка будущего» готовится к вводу в эксплуатацию. Сейчас идет оформление необходимой документации.

Объекту, построенному за два года в Иркутске, в ближайшие месяцы предстоит получить заключение о соответствии всем требованиям технических регламентов, осуществить сдачу в эксплуатацию всех построенных зданий, а также получить лицензию на образовательную деятельность, сообщает пресс-служба учреждения.

– Завершающий этап – самый важный. Это детальная проверка всех систем, конструкций и получение пакета разрешительной документации. Современный комплекс – для большого количества детей. Прием и ввод таких объектов жестко регламентирован российским законодательством. Работаем со всей ответственностью, внимательно, без спешки, – рассказала президент благотворительного фонда «Новый дом», реализующего проект «Точка будущего», Ирина Белянова.

Пусконаладочные работы в комплексе завершены. Системы водоснабжения, отопления и вентиляции испытаны под нагрузкой. Протестированы приборы и датчики оповещения и управления эвакуацией в случае чрезвычайной ситуации. Классы и группы оснащаются мебелью и мультимедийным оборудованием, спортзалы – современным инвентарём. На уличной территории завершен монтаж детских тематических площадок.

Более 50 педагогов, принятых в «Точку будущего», уже приступили к работе. Это учителя, психологи, логопеды, дефектологи, тьюторы, библиотекари, воспитатели, музыкальные руководители. Их выбрали из 600 специалистов по итогам годовой программы подготовки кадров. Сейчас они проводят внеклассные тематические мероприятия с детьми из приемных семей, которые в числе других будут учиться в «Точке будущего». Параллельно идет подготовка к запуску процесса обучения в новом комплексе: составляется учебный план, готовятся рабочие программы.

Акцент будет сделан на индивидуальном подходе к каждому ребенку и жизненном проектировании. Образовательная система комплекса создана специалистами Центра разработки образовательных систем «Умная школа» с привлечением экспертов Центра психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ». Авторы уже передали свои наработки иркутским педагогам, которые впервые реализуют их на практике.

«Точка будущего» откроется в текущем году. Первого сентября заработают начальная, основная и старшая школы. Детский сад примет воспитанников раньше. В ходе приемной кампании в ноябре прошлого года родители более 350 детей (от трех лет и старше) подали заявления о зачислении в группы и классы. Заявления принимались через официальный сайт точкабудущего.рф. В целом комплекс рассчитан на 1024 ребенка, в том числе около 150 детей из приемных семей. Они будут проживать на территории комплекса, рядом с учебными корпусами. Заселение домов для приемных семей начнется после ввода «Точки будущего» в эксплуатацию.