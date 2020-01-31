В Иркутске готовятся к 90-летию ИРНИТУ

Иркутск, 01.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Подготовку к 90-летнему юбилею Иркутского национального исследовательского технического университета обсудили на заседании Ассоциации выпускников, которое прошло сегодня под председательством мэра Иркутска Дмитрия Бердникова.

Глава областного центра подчеркнул, что сотрудничество администрации города и ИРНИТУ будет продолжено, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– В феврале начнет свою работу Международный Байкальский зимний градостроительный университет. В прошлом году его участники разработали проект студенческого кампуса. Работа была проделана – фундаментальная. Ее итогом стало внесение изменений в градостроительную документацию Иркутска. Активно велось взаимодействие в плане благоустройства – его будем также продолжать. Сейчас идет совместная работа ИРНИТУ и города над Парком инициативной молодежи. И это – только малая часть наших общих проектов, – отметил мэр Иркутска, председатель ассоциации выпускников Дмитрий Бердников. – Мы как Ассоциация выпускников должны уделять внимание самым разным вопросам, проводить совместную с ВУЗом работу по многим направлениям. В этом году иркутский «политех» готовится отметить свое 90-летие. И мы, как выпускники, должны оказать содействие в организации праздничных мероприятий, помочь вузу в укреплении его лучших традиций.

Кроме того, на заседании Ассоциации обсудили вопросы, касающиеся применения новых технологий в образовании, создание института информационных технологий и анализа данных, а также подготовку к предстоящему 90-летнему юбилею ИрНИТУ.