ТЕМЫ
Архив
< Май 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Образование
24.05.2019

В Иркутске начались экзамены у девятиклассников

Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске начался и продлится до 2 июля основной этап государственной итоговой аттестации в 9 классах. Об этом рассказал начальник департамента образования города Александр Костин. Оборудовано 54 пункта проведения экзаменов, 18 – организованы на дому, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, 24 мая прошли первые экзамены по иностранному языку. 28 мая состоится итоговая аттестация по русскому языку. 30 мая и 4 июня – по обществознанию. Также 4 июня девятиклассники сдадут экзамены по информатике и ИКТ, географии и химии. 6 июня – по математике, 11 июня – литературе, физике и биологии. 14 мая – по истории, физике, географии, говорят в администрации Иркутска.

– Напомним, что для выпускников 9-х классов обязательными предметами для сдачи итоговой аттестации являются русский язык и математика, еще два предмета выпускники сдают по выбору. Наиболее популярным в качестве предмета по выбору является обществознание (более половины всех выпускников 9-ых классов выбрали данный предмет в качестве экзамена), второе место по рейтингу у информатики – 38%, на третьем месте – география (36% учеников выбрали в качестве экзамена данный предмет), далее идёт физика (13%). Не востребован испанский язык (никто не выбрал данный предмет), наименее востребованы следующие предметы: французский язык – 0,2%; немецкий язык – 4%; литература – 4%. Всего в Иркутске 6 тысяч 754 выпускника 9 классов, – рассказал Александр Костин.

Кроме того 27 мая начнётся основной период государственной итоговой аттестации для 11-классников. В первый же день выпускники сдадут литературу и географию. 29 мая пройдут экзамены по математике базового и профильного уровней. 31 числа – по истории и химии. На 3 июня назначена аттестация по русскому языку. А с 5-го по 8-е – по иностранным языкам и физике. 10 июня одиннадцатиклассники сдадут обществознание, а 13 июня – биологию, информатику и ИКТ. Продлится основной период аттестации с учетом резервной сдачи до 1 июля.

Для проведения государственной итоговой аттестации в 11 классах на территории Иркутска открыто 20 пунктов. В этом году обязателен выбор уровня по математике (базовый или профильный), одновременно два уровня, как было раньше, теперь сдавать нельзя.  Профильный уровень математики выбрало большинство выпускников – 64%.

Самым востребованным, как и в предыдущие годы, является обществознание, что обусловлено тем, что данный предмет обозначен как профильный для поступления в большинство вузов (58% выпускников выбрали данный предмет в качестве экзамена), на втором месте по рейтингу выбора предметов – физика (25%), далее – история (19%), информатика и биология – 17%, английский язык – 12%, химия – 11%. Несмотря на то, что китайский язык изучается в школах Иркутска, в качестве экзамена данный предмет не выбран никем. Невостребованными являются испанский, французский и немецкий языки. Всего в Иркутске завершают школьное обучение 3723 выпускников 11 классов.

Ранее психолог ИГУ дал рекомендации для выпускников школ и их родителей перед ЕГЭ.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Образование»:
В Иркутске начались экзамены у девятиклассников24.05.2019
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске начался и продлится до 2 июля основной этап государственной итоговой аттестации в 9 классах. Об этом рассказал начальник департамента образования города Александр Костин. Оборудовано 54 пункта проведения экзаменов, 18 – организованы на дому, сообщает пресс-служба мэрии.
Психолог ИГУ дал рекомендации для выпускников школ и их родителей перед ЕГЭ24.05.2019
2019-05-24-07-38-52
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 27 мая начинается основной этап сдачи ЕГЭ для выпускников 2019 года. Откроют его экзамены по двум предметам – географии и литературе. Этап рассчитан на две с половиной недели и завершится 13 июня сдачей экзаменов по биологии и информатики. Все это время, как, впрочем, немного и перед ним, для школьников и их родителей – сплошной стресс. Как справиться с ним и минимизировать его последствия, рассказал старший преподаватель кафедры социальной, экстремальной и пенитенциарной психологии ИГУ Иван Глебец.
В последних звонках в иркутских школах принимают участие более десяти тысяч иркутских выпускников23.05.2019
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В общеобразовательных учреждениях Иркутска 23 мая проходят последние звонки. В них принимают участие более десяти тысяч иркутских выпускников: 6754 девятиклассников и 3723 одиннадцатиклассников.
В Иркутской области законодательно закрепили увеличение нормативов на учебные расходы23.05.2019
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Предложение депутатов Законодательного собрания Иркутской области об увеличении нормативов на учебные расходы в школах и детских садах закреплено в областном законе. Соответствующий закон был принят в окончательном чтении на майской сессии областного парламента, сообщает пресс-служба ЗС.
Выборы ректора Братского госуниверситета назначены на 19 июня23.05.2019
Братск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство высшего образования и науки России согласовало дату выборов ректора Братского госуниверситета. Их планируют провести 19 июня 2019 года, сообщается на сайте вуза.
Минобрнауки России увеличило число бюджетных мест для ИГУ23.05.2019
2019-05-22-11-15-19
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Минобрнауки России в очередной раз увеличило количество бюджетных мест в Иркутском государственном университете для поступления в 2020 году. Таким образом, в следующем году ИГУ предложит абитуриентам 2 тысячи 318 бюджетных мест, тогда как в этом году – 2 тысячи 179 мест. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
За пять лет по нацпроекту «Демография» в Приангарье планируется обучить не менее 4107 женщин в декрете22.05.2019
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - За пять лет по нацпроекту «Демография» в Иркутской области планируется обучить не менее 4107 женщин, находящихся в декрете.
Некоторым студентам-целевикам в Иркутской области увеличат региональные стипендии22.05.2019
2019-05-22-06-59-16
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Студентам, которые по целевому набору обучаются в вузах Иркутской области, где готовят педагогов и медиков, увеличат стипендии, выплачиваемые из регионального бюджета. Законопроекты приняли 22 мая на сессии Заксобрания Иркутской области.
ИГУ не намерен сокращать скидки на обучение для коммерческих студентов21.05.2019
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Скидки на обучение не уменьшатся, университет сохранит их на уровне прошлых лет – такое решение принял Ученый совет ИГУ на прошедшем в середине мая заседании. Таким образом, обучение в вузе в 2019-2020 учебном году по некоторым направлениям обойдется студентам меньше на 45%, сообщает пресс-служба вуза.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 21 мая 2019 года21.05.2019
edu210519
Сотрудники ИСЗФ СО РАН разработали задачи для финала первой студенческой олимпиады НТИ21.05.2019
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Института солнечно-земной физики СО РАН Олег Бернгардт, Валентин Лебедев и Дмитрий Кушнарев совместно с группой разработчиков ООО «ИнситиЛаб» разработали задания для студенческого трека Всероссийской инженерной олимпиады НТИ по направлению «Технологии беспроводной связи». Олимпиада для студентов проводилась первый раз, финал прошел в Сколковском институте науки и технологий. За звание победителей боролись шесть команд из Иркутска, Томска, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и международная сборная, состоящая из российских студентов, обучающихся в зарубежных вузах.
Иркутянам на заключительной лекции «Научных weekend-ов» расскажут о купечестве старого города21.05.2019
2019-05-21-04-22-45
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Третий сезон «Научных weekend-ов» закрывается лекцией о предпринимательстве и купечестве старого города. Об этом сообщают организаторы.
Центр опережающей профессиональной подготовки планируют создать в Приангарье21.05.2019
2019-05-21-00-28-23
Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Сибирском федеральном округе планируется создать три центра опережающей профессиональной подготовки. Иркутская область выиграла право создания одного из них, сообщает газета «Областная».
На биолого-почвенном факультете ИГУ открывают новую специальность20.05.2019
2019-05-20-08-09-48
Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В новом учебном году в Иркутском государственном университете на биолого-почвенном факультете открывается современная специальность «Биоинженерия и биоинформатика». Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Сбербанк продолжает набор в бесплатную школу программирования17.05.2019
Москва, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк продолжает набор кандидатов для участия в летних четырехнедельных курсах программирования в «Школе 21». Отборочные «бассейны» пройдут в июне, июле и августе, а полноценное обучение для студентов, прошедших летние четырехнедельные курсы, начнется 2 сентября 2019 года.
Александр Шмидт назначен врио ректора ИГУ17.05.2019
2019-05-17-02-17-34
Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющим обязанности ректора Иркутского государственного университета назначен первый проректор вуза профессор Александр Шмидт.
ИГУ приглашает на химический диктант16.05.2019
2019-05-16-02-53-14
Иркутск, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В России 18 мая пройдёт тотальная проверка знаний по химии – второй Всероссийский химический диктант. В Иркутске площадкой его проведения во второй раз выступает Иркутский государственный университет. Стать участником диктанта может любой желающий, сообщает пресс-служба вуза.
Сто лет исполняется Иркутскому государственному медицинскому университету15.05.2019
2019-05-15-04-30-45
Иркутск, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутскому государственному медицинскому университету в 2019 году исполняется 100 лет.
На пост ректора ИГУ претендуют Игорь Бычков и Олег Архипкин14.05.2019
2019-05-14-09-39-01
Иркутск, 14.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученый совет Иркутского государственного университета 14 мая утвердил на пост ректора вуза кандидатуры д.э.н., доцента Олега Архипкина и д.т.н., академика РАН, профессора Игоря Бычкова. Об этом сообщает пресс-служба ИГУ.
Игорь Бычков ушел с поста врио ректора ИГУ14.05.2019
2019-05-14-04-35-41
Иркутск, 14.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство науки и высшего образования РФ расторгло трудовой договор с врио ректора ИГУ Игорем Бычковым. Соответствующий приказ подписан 8 мая.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 13 мая 2019 года13.05.2019
edu130519
ИГУ поучаствовал в международной промышленной выставке в Ташкенте13.05.2019
2019-05-13-09-27-53
Ташкент, 13.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет принял участие во Второй международной промышленной выставке «Expo-Russia Uzbekistan 2019». Прошла она в конце апреля в Ташкенте (Узбекистан), сообщает пресс-служба вуза.
ИРНИТУ и Технологический университет Тяньцзинь укрепляют сотрудничество08.05.2019
2019-05-08-08-27-44
Иркутск, 8.05.19 (ИА «Телеинформ»), - ИРНИТУ и Технологический университет Тяньцзинь (КНР) заключили меморандум о взаимопонимании в целях укрепления дружбы и содействия академическому обмену.
В детсадах Иркутской области с 1 сентября будут работать по два воспитателя в группе одновременно07.05.2019
-1-
Иркутская область, 7.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В детских садах Иркутской области с 1 сентября 2019 года вводится по две ставки педагога на одну 12-часовую группу. До того момента с 2014 года было предусмотрено по 1,67 ставки, то есть сейчас в течение дня постоянно работает только один воспитатель.
СМИ: в Приангарье на губернаторском балу в пользу экологии откажутся от запуска гелиевых шаров07.05.2019
Иркутская область, 7.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На губернаторском балу выпускников в Иркутской области отменят запуск гелиевых шаров в небо, чтобы не ухудшать экологическую ситуацию. Такое решение приняло региональное министерство образования после письма студента Сибирского колледжа транспорта и строительства Евгения Бикмулова, сообщает «Агентство социальной информации».
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 6 мая 2019 года06.05.2019
edu060519
Директору школы в Куйтунском районе грозит «административка» за низкий уровень успеваемости06.05.2019
2019-05-06-08-01-17
Куйтунский район, 6.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В одной из школ Куйтунского района выявили факты завышения оценок для подтверждения соответствия знаний обучающихся объемам образовательных стандартов. Теперь прокуратура Иркутской области добивается административного дела в отношении директора учреждения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В Усть-Ордынском Бурятском округе расширят список школ и детсадов, в которых изучается бурятский язык05.05.2019
УОБО, 5.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Ордынском Бурятском округе будет увеличено количество образовательных организаций, в которых изучается бурятский язык.
Студентка Иркутского театрального училища победила в престижном международном фестивале05.05.2019
Москва, Иркутск, 5.05.19 (ИА «Телеинформ»),  - Студентка четвертого курса Иркутского театрального училища Ольга Гарагуля стала победительницей десятого Международного фестиваля сценического фехтования имени Н.В. Карпова «Серебряная шпага».
На пик Черского на берегу Байкала подняли флаг мирового чемпионата WorldSkills01.05.2019
Иркутская область, 1.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Флаг мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills прибыл в Иркутскую область из Ярославля.
Еще в пяти учебных заведениях Иркутска планируют внедрить «школьных инспекторов»30.04.2019
Иркутск, 30.04.19 (ИА «Телеинформ»), - «Школьные инспекторы» могут появиться еще в пяти учебных заведениях Иркутска. Такое решение приняли на очередном заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Сбербанк организовал погружение в финансовую грамотность в виртуальной реальности30.04.2019
Иркутск, 30.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк ПАО Сбербанк 30 апреля для участников итогового мероприятия Пятой Всероссийской недели финансовой грамотности в библиотеке имени Молчанова-Сибирского провел обучение азам финансовой грамотности с помощью виртуального учебного фильма.
В Иркутске прошла олимпиада, посвященная 100-летию высшего биологического образования в Восточной Сибири30.04.2019
-100-
Иркутск, 30.04.19 (ИА «Телеинформ»), - На биолого-почвенном факультете Иркутского государственного университета прошла ХХ региональная межвузовская студенческая олимпиада по биологии. В этом году она посвящалась 100-летию высшего биологического образования в Восточной Сибири и вошла в череду юбилейных мероприятий, проводимых факультетом.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 30 апреля 2019 года30.04.2019
edu300419
ЕГЭ в Приангарье досрочно сдали 335 человек29.04.2019
-335-
Иркутская область, 29.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Досрочный период проведения государственной итоговой аттестации у одиннадцатиклассников завершился в Иркутской области.
Читать все новости раздела «Образование»
Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске