В Иркутске начались экзамены у девятиклассников

Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске начался и продлится до 2 июля основной этап государственной итоговой аттестации в 9 классах. Об этом рассказал начальник департамента образования города Александр Костин. Оборудовано 54 пункта проведения экзаменов, 18 – организованы на дому, сообщает пресс-служба мэрии. Так, 24 мая прошли первые экзамены по иностранному языку. 28 мая состоится итоговая аттестация по русскому языку. 30 мая и 4 июня – по обществознанию. Также 4 июня девятиклассники сдадут экзамены по информатике и ИКТ, географии и химии. 6 июня – по математике, 11 июня – литературе, физике и биологии. 14 мая – по истории, физике, географии, говорят в администрации Иркутска. – Напомним, что для выпускников 9-х классов обязательными предметами для сдачи итоговой аттестации являются русский язык и математика, еще два предмета выпускники сдают по выбору. Наиболее популярным в качестве предмета по выбору является обществознание (более половины всех выпускников 9-ых классов выбрали данный предмет в качестве экзамена), второе место по рейтингу у информатики – 38%, на третьем месте – география (36% учеников выбрали в качестве экзамена данный предмет), далее идёт физика (13%). Не востребован испанский язык (никто не выбрал данный предмет), наименее востребованы следующие предметы: французский язык – 0,2%; немецкий язык – 4%; литература – 4%. Всего в Иркутске 6 тысяч 754 выпускника 9 классов, – рассказал Александр Костин. Кроме того 27 мая начнётся основной период государственной итоговой аттестации для 11-классников. В первый же день выпускники сдадут литературу и географию. 29 мая пройдут экзамены по математике базового и профильного уровней. 31 числа – по истории и химии. На 3 июня назначена аттестация по русскому языку. А с 5-го по 8-е – по иностранным языкам и физике. 10 июня одиннадцатиклассники сдадут обществознание, а 13 июня – биологию, информатику и ИКТ. Продлится основной период аттестации с учетом резервной сдачи до 1 июля. Для проведения государственной итоговой аттестации в 11 классах на территории Иркутска открыто 20 пунктов. В этом году обязателен выбор уровня по математике (базовый или профильный), одновременно два уровня, как было раньше, теперь сдавать нельзя. Профильный уровень математики выбрало большинство выпускников – 64%. Самым востребованным, как и в предыдущие годы, является обществознание, что обусловлено тем, что данный предмет обозначен как профильный для поступления в большинство вузов (58% выпускников выбрали данный предмет в качестве экзамена), на втором месте по рейтингу выбора предметов – физика (25%), далее – история (19%), информатика и биология – 17%, английский язык – 12%, химия – 11%. Несмотря на то, что китайский язык изучается в школах Иркутска, в качестве экзамена данный предмет не выбран никем. Невостребованными являются испанский, французский и немецкий языки. Всего в Иркутске завершают школьное обучение 3723 выпускников 11 классов. Ранее психолог ИГУ дал рекомендации для выпускников школ и их родителей перед ЕГЭ. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: администрация иркутска

александр костин

иркутск

приоритет иркутск Тэги: View the discussion thread.