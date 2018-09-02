ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Образование
03.09.2018

В Иркутске открылись два детсада на шесть групп

Иркутск, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске открылись детские сады на станции Батарейная и на улице Байкальская. Каждый из них рассчитан на шесть групп, в том числе для детей от года. Новые здания возведены с учетом современных требований безопасности, сообщает пресс-служба мэрии.

– Все работы выполнены в срок и качественно, – отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Это современные, красивые детские сады, которые станут вторым комфортным домом для малышей. В садах предусмотрены ясельные группы, и это теперь  обязательное требование для всех новых дошкольных учреждений.

В новых детских садах есть физкультурный и музыкальный залы, уютные группы с дидактическими пособиями, интерактивным оборудованием. На территории садов расположены спортивные площадки, игровые комплексы.

В стадии завершения строительства находятся ещё три детских сада – в переулке 20-й Советский, на улице Касаткина и Академика Бурденко. В детских садах №№77 и 119 проведен капитальный ремонт. В 2019 году будут возведены дошкольные учреждения на улице Зимняя и Сосновая.

ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram

Ляпы в сочинениях ЕГЭ

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске