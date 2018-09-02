В Иркутске открылись два детсада на шесть групп

Иркутск, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске открылись детские сады на станции Батарейная и на улице Байкальская. Каждый из них рассчитан на шесть групп, в том числе для детей от года. Новые здания возведены с учетом современных требований безопасности, сообщает пресс-служба мэрии.

– Все работы выполнены в срок и качественно, – отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Это современные, красивые детские сады, которые станут вторым комфортным домом для малышей. В садах предусмотрены ясельные группы, и это теперь обязательное требование для всех новых дошкольных учреждений.

В новых детских садах есть физкультурный и музыкальный залы, уютные группы с дидактическими пособиями, интерактивным оборудованием. На территории садов расположены спортивные площадки, игровые комплексы.

В стадии завершения строительства находятся ещё три детских сада – в переулке 20-й Советский, на улице Касаткина и Академика Бурденко. В детских садах №№77 и 119 проведен капитальный ремонт. В 2019 году будут возведены дошкольные учреждения на улице Зимняя и Сосновая.