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24.09.2018

В Иркутске появится научно-образовательный центр

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на базе ИРНИТУ планируют создать научно-образовательный центр всероссийского масштаба, который обеспечит взаимодействие научно-образовательного процесса, производственного сектора экономики и бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

К такому решению пришли  при принятии резолюции на расширенном заседании правления ассоциации выпускников ИРНИТУ «Университет будущего: перспективы и ключевые барьеры».

– В резолюции обозначено более 10 пунктов, касающихся создания «университета будущего»,  –  подчеркнул председатель ассоциации, мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Это взаимодействие университета с бизнесом, трансформация подходов к качеству инженерного образования, создание отраслевых центров компетенций на базе университета, внедрение профессиональных стандартов. Убежден, что нам удастся реализовать программу резолюции.

Во время заседания с докладами выступили ведущие специалисты крупных предприятий региона. Уже сейчас при взаимодействии с университетом ведется внедрение новых технологий в авиастроении, жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике и машиностроении.

Кроме того, на расширенном заседании Дмитрий Бердников отчитался о работе президиума правления ассоциации выпускников ИРНИТУ.  При поддержке ассоциации студенты разработали проект в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и проводят благоустройство сквера на улице Игошина. 300 бойцов студотрядов в течение лета работали на объектах по всей России.

За последний год на заседаниях ассоциации утвердили программу развития студгородка, возобновили работу военной кафедры на базе ИРНИТУ и создали конвергентные классы в 19-ой школе.

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