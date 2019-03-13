В Иркутске стартовал финал Олимпиады «Национальная технологическая инициатива»

Иркутск, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск, в числе 17 российских городов, принимает финал Олимпиады «Национальная технологическая инициатива» (НТИ). Состязания пройдут по трем направлениям (трекам) – «Технологии беспроводной связи», «Дополненная реальность» и «Интеллектуальные энергетические системы». Всего направлений 19. Как отметили организаторы, в этом году на первый – заочный – этап олимпиады НТИ было подано 40 тысяч заявок от школьников со всей России, во второй тур прошли 12 тысяч человек. Объединившись в команды, они решали уже более сложные задачи. Финалистам – их всего тысяча – предстоит командный турнир (на решение пяти задач команде отводится три – четыре дня) и индивидуальное первенство (задачи по математике и информатике надо решать за три – четыре часа). От Иркутской области в финал прошли 33 школьника. Самым популярным направлением в Приангарье стали «Интеллектуальные робототехнические системы», здесь в финал прошли семь человек, по трекам «Беспилотные авиационные системы», «Геномное редактирование», «Композитные технологии» и «Наносистемы и наноинженерия», «Дополненная реальность AR» - по 4 человека, «Большие данные и машинное обучение» - 3 человека, «Виртуальная и дополненная реальность VR» - 2 человека. В Иркутск приехало 97 человек. Это школьники со всех уголков России и гости из Белоруссии. Самая напряженная борьба ожидается на треке «Технологии беспроводной связи». 25 школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Красноярска, Иркутска и Владивостока будут бороться за победу в командном и личном зачете. Задания для этого трека разрабатывали сотрудники Института солнечно-земной физики СО РАН Олег Бернгардт, Валентин Лебедев и Дмитрий Кушнарев совместно с группой разработчиков научно-производственной компании «Полюс-НТ» (Иркутск). Руководитель трека, директор компании «Полюс-НТ» Михаил Просекин, обращаясь к участникам финала, отметил, что олимпиаду НТИ недаром называют олимпиадой будущего: - Сейчас просто воспроизводить знания не имеет никакого смысла, именно поэтому все задачи, которые вам предстоит решить, – это задачи с открытым ответом. Вы должны «забежать» чуть-чуть вперед, чем разработчики задач, выйти за пределы собственных возможностей. Хорошим считается тот результат, когда вы улучшите базовое решение. Именно так устроена цивилизация сейчас, именно этому имеет смысл учиться. В том мире, в котором вы родились, уже не будет одной профессии на всю жизнь, вам уже сейчас надо понимать, что через 20 лет вам, возможно, придется поменять занятие, и в этом смысле принципиальной является способность собрать команду и решать задачи, которые еще никто не решал. Справка: Олимпиада НТИ проводится Ассоциацией участников технологических кружков, Агентством стратегических инициатив и Российской венчурной компанией в партнерстве с крупнейшими российскими университетами и технологическими компаниями. Среди вузов-организаторов соревнований – Московский политехнический университет, СПбПУ, ТПУ, Университет Иннополис, МФТИ, НИЯУ МИФИ, МАИ, Университет ИТМО, ДВФУ, УрФУ, СибГУ им. М.Ф. Решетнева, МИСиС, МГТУ им. Н. Э. Баумана, СКФУ. Партнерами профилей Олимпиады НТИ также выступают «Компания «Сухой»», ОАК, ФИОП РОСНАНО и другие российские корпорации. Цель Олимпиады НТИ – поиск и развитие талантов для Национальной технологической инициативы, программы по созданию принципиально новых рынков и обеспечению глобального технологического лидерства России к 2035 году. Победители Олимпиады НТИ могут воспользоваться правом получить 100 баллов ЕГЭ по одному из профильных предметов (физика, химия, математика, биология, информатика) при поступлении в вузы-партнеры, призеры Олимпиады получают 10 баллов в портфолио и другие привилегии (необходимо уточнять на официальном сайте) при поступлении в высшие учебные заведения, которые являются партнерами Олимпиады. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... инц со ран Тэги: View the discussion thread.