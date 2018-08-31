В Иркутске в День знаний состоялось открытие двух новых профильных МВД-классов

Иркутск, 2.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В День знаний впервые на базе школы № 45 города Иркутска состоялась презентация двух классов правоохранительной направленности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. На торжественной линейке учащиеся сформированных 6-го и 10-го специализированных классов МВД стояли в строю, радуя всех присутствующих своим внешним видом и выправкой. На сегодняшний день более 60 мальчиков и девочек – воспитанников «полицейских» кадетских классов, высказывают намерение связать свою судьбу со службой в органах внутренних дел. Мотивацию этого решения большинство из них объясняют желанием защищать законные права и интересы граждан.



Педагоги в погонах были почетными гостями на торжественном мероприятии, и выступили с напутственными словами в адрес юных защитников правопорядка, пожелав им стать достойной сменой в обеспечении безопасности и стабильности в российском обществе.



При тесном взаимодействии руководства Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» и руководства школы в программу обучения профильных классов был добавлен ряд дисциплин. Помимо стандартной школьной программы, много внимания планируется уделить изучению обществознания, физической подготовке, стрелковым навыкам, правозащитной деятельности, экскурсиям по структурным подразделениям правоохранительных ведомств.



По мнению начальника отдела профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД России по Иркутской области подполковника внутренней службы Александра Игумнова, функционирование профильных классов способствует эффективному патриотическому воспитанию юношей и девушек, формированию у них четкого представления о значении законов жизни общества.



На торжественной линейке присутствовал член Общественного совета при городском Управлении МВД Владимир Белоусов. Ветеран органов внутренних дел провел с юными правозащитниками «Урок мужества», в ходе которого поведал о своем опыте службы, а также пожелал ребятам достижения поставленных целей и успешной учебы. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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