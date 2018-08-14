В Иркутске впервые в приемке школ к новому учебному году участвуют родители

Иркутск, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 8 по 20 августа проводится приемка детских садов и школ к новому учебному году. Впервые в этом процессе участвуют представители родительских комитетов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также в составе комиссии – представители администрации Иркутска, управления Роспотребнадзора по Иркутской области, государственного пожарного надзора, прокуратуры и других ведомств. Об этом сообщил начальник департамента образования администрации города Александр Костин.

– Основное внимание комиссия уделяет пищеблокам, требованиям пожарной безопасности, санитарных норм и правил, а также антитеррористической безопасности, – отметил Александр Костин.

В этом году более 840 млн рублей выделено из городского бюджета на капитальный и текущий ремонт муниципальных детских садов, школ и учреждений дополнительного образования. На сегодня межведомственной комиссией принято 20 школ и 108 детских садов Иркутска.