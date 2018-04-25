В Иркутске за шесть лет стало на 14 тысяч больше школьников

Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске за шесть последних лет количество школьников выросло более чем на 14 тысяч человек. Сейчас их насчитывается 76,9 тысячи и предполагается, что это число и дальше будет расти из-за стабильно увеличивающейся рождаемости. Об этом на слушаниях депутатам думы Иркутска рассказала заместитель мэра Татьяна Эдельман, комментируя ситуацию по реализации указа правительства РФ ликвидировать к 2020 году третью смену, а начальную школу к этому времени перевести на односменный режим обучения. При этом к 2025 году вообще все школьник должны учиться в одну смену. – Сегодня в школах города во вторую смену обучается 37,6 тысячи человек, – сообщила она. – При этом сейчас возможности оптимизации работы школ при помощи перераспределения учащихся и пересмотра расписания, а также выделения дополнительных помещений полностью исчерпаны. Решить вопрос можно только путем строительства новых школ. В 2017 году была построена одна школа и два пристроя к образовательным учреждениям. Заммэра рассказала, что К 1 сентября 2018 года запланировано введение в эксплуатацию школы №19 с углубленным изучением отдельных предметов на 1275 мест. Кроме того, в бюджете города предусмотрены средства на начало строительства школы в микрорайоне Лесной на 600 мест и пристрой к гимназии №25 на 525 мест. Также заложены деньги на разработку проектно-сметной документации (ПСД) на строительство пристроев к школам №14 и №57 – конкурсная документация сейчас находится на стадии согласования. Также разрабатывается проектно-сметная документация на пристрой к школе №53. Также в текущем году планируется разработать проект строительства пристроя к школе №75. Сейчас проходит госэкспертизу документация на строительство модулей для школ №26 и №29, в которых, кроме актовых и спортивных залов и административных помещений, планируется разместить два-три класса. Аналогичные модули планируется построить для школы №12 – идет экспертиза достоверности стоимости, школы №8 – аукцион на разработку ПСД повторно размещен 9 апреля. Также в третьем квартале этого года планируется аукцион на разработку ПСД спортивного модуля к школе №9. Одновременно школы №8 и №9 планируется закрыть на капремонт, чтобы в них комплексно оптимизировать помещения. Всего в Иркутске до 2020 года планируется строительство 10 школ общей вместимостью свыше семи тысяч мест. Помимо уже перечисленных, предполагается построить школы на улице норильской на 600 мест, на углу улиц Красноярской и Пискунова на 1275 мест, на улице Багратиона на 1500 мест и пристрой к школе №28 на 350 мест. В результате удастся перевести обучение начальных классов в первую смену еще в 18 школах. На вопрос депутатов, справятся ли в результате городские власти с поставленной задачей к 2020 году, Татьяна Эдельман ответила, что у них просто нет другого выхода. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

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