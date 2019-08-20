В Иркутске заканчивают готовить школы к новому учебному году

Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 90% образовательных учреждений Иркутска готовы к учебному году. Приёмка школ в Иркутске проходит с 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В мэрии говорят, что все образовательные учреждения города оснащены тревожными и пожарными сигнализациями, системами видеонаблюдения, первичными системами пожаротушения, везде действует пропускной режим. В рамках подготовки к учебному году дополнительно проведены внеплановые инструктажи охранников, сотрудников образовательных учреждений, разработаны планы эвакуации.

Как доложили сотрудники пожарного надзора, а также правоохранительных органов, все учебные заведения Иркутска отвечают необходимым требованиям. К учебному году также проведена приемка спортивных и культурных учреждений.

В день знаний, 1 сентября, все службы будут переведены на усиленный режим работы. В каждом образовательном учреждении организуют охрану общественного порядка. На дорогах города будут дежурить экипажи ГИБДД, говорят в администрации Иркутска.

В первую учебную неделю в образовательных учреждениях запланированы мероприятия по отработке плана эвакуации, действий персонала и школьников в случае ЧС, а также мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и преступлений.