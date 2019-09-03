В иркутский «Политех» поступили 4,5 тысячи первокурсников

Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В этом году в ИРНИТУ пришли 4,5 тысячи первокурсников. Это на 20% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба вуза. Конкурс составил в среднем 10 человек на одно место, тогда как в прошлом году поступил каждый шестой.

Отмечается, что наибольший интерес абитуриенты проявили к специальностям, связанным с IT-технологиями. Кстати, в этом году университет открыл новый Институт информационных технологий и анализа данных. Всего в иркутском «Политехе» почти 18 тысяч студентов, из них 11 тысяч – очники.

На торжественном мероприятии в честь Дня Знаний мэр Иркутска, председатель правления Ассоциации выпускников ИРНИТУ Дмитрий Бердников подчеркнул, что в иркутском «Политехе» каждый студент найдет свой второй дом и семью.

– Славное иркутское студенчество пополнилось новой инициативной молодежью, которая может заниматься научной работой, творчеством и спортом. Уже сегодня ваши коллеги – будущие архитекторы – полноправно участвуют в преобразовании городских пространств. Присоединяйтесь к ним! Будем развивать Иркутск вместе, – обратился к первокурсникам Дмитрий Бердников.

Мэр вручил сертификат на бесплатный полет в Москву и обратно первокурснику, набравшему самый высокий балл при поступлении. Им стал студент Института информационных технологий и анализа данных, победитель Всероссийской многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по комплексу предметов «Техника и технология» Андрей Даниленко. Усольчанин набрал 90 баллов по математике и был зачислен в университет вне конкурса.