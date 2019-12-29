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30.12.2019

В Иркутском техникуме архитектуры и строительства открыли пять мастерских

Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять мастерских по профилю «Строительство» и компетенциям, соответствующим стандарту WorldSkills, открыты в Иркутском техникуме архитектуры и строительства, сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на областной Минобр.

Мастерские открыты по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Облицовка плиткой», «Сантехника и отопление», «Электромонтаж», «Производство мебели», оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, которое закуплено в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». На эти цели затрачено более 20 млн рублей из средств федерального бюджета, более 2,5 млн рублей из бюджета Иркутской области и 2 млн – из внебюджетных источников.

– Сегодня происходит переформатирование среднего профессионального образования. Повышается его конкурентоспособность. Замечательно, что материально-техническая база образовательных организаций Иркутской области выходит на новый уровень. В этих мастерских будут повышать свою квалификацию преподаватели из других учебных заведений, а, значит, повысится и качество образования, – отметила заместитель министра образования Иркутской области Татьяна Николашкина.

В каждой мастерской будет пять рабочих мест, которые оснащены самым современным учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием, которое сегодня используется в строительной отрасли. В техникуме будут проходить стажировку студенты из других учебных заведений Иркутска и Иркутской области, а также соревнования Чемпионатов WorldSkills по компетенциям «Облицовка плиткой» и «Сухое строительство».

По компетенции «Производство мебели» оборудование предусматривает весь цикл работы с деревом: от раскроя заготовки до прессовки дерева и реставрации. Закуплены ленточные пилы. Здесь же будут проводиться демонстрационные экзамены. Во всех мастерских установлены проектные экраны, закуплена методическая литература, в том числе уникальная энциклопедия по реставрации мебели.

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