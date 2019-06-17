В иркутской гимназии №44 набрали специализированный «Газпром-класс»

Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Соглашение о сотрудничестве подписали «Газпром добыча Иркутск», ИРНИТУ и иркутская гимназия №44. Предусмотрено создание специализированных Газпром-классов на базе гимназии (10-11 класс). Первый из них уже набран.

Как сообщает пресс-служба иркутского «Политеха», 1 сентября 2019 года к обучению в профильном классе приступят 30 школьников, из которых предполагается готовить перспективный кадровый резерв для дочерних обществ и организаций «Газпрома».

На встрече с руководством ИРНИТУ генеральный директор компании Андрей Татаринов рассказал, что проект «Газпром-классы» реализуется в российских регионах с 2014 года. В его рамках дочерние общества и организации «Газпрома», при активном участии которых созданы профильные классы, организуют для школьников командообразующие, профориентационные тренинги, спортивные и творческие мероприятия.

Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков подчеркнул, что «Газпром-класс» позволяет целенаправленно проводить раннюю профессиональную ориентацию среди школьников. Согласно подписанному соглашению вуз обязуется принимать участие в работе конкурсных комиссий, предоставлять площадки для проведения занятий по физике, математике и химии. Занятия по этим предметам будут проводить преподаватели университета. ИРНИТУ также отвечает за организацию рекламных кампаний в гимназии для повышения рейтинга вуза и ООО «Газпром добыча Иркутск» среди учащихся.

Отбор школьников в Газпром-класс проводился на конкурсной основе. Главное требование к кандидатам – средняя оценка в аттестате не ниже четырех, в том числе по профильным дисциплинам. Приветствовалось участие в олимпиадах, конкурсах и конференциях.

Подросткам, успешно прошедшим конкурс, с 1 сентября предстоит углубленная подготовка по профильным предметам (математика, физика, информатика). С привлечением преподавателей ИРНИТУ школьники будут знакомиться с корпоративной культурой и перспективами развития компаний «Газпром» и «Газпром добыча Иркутск», с нефтегазовым производством, с особенностями востребованных специальностей.

Кроме того, одаренные школьники, ориентированные на инженерные специальности, способные к техническому творчеству и инновационному мышлению, получат представление о научной и материально-технической базе ИРНИТУ.

После окончания «Газпром-класса» лучшие выпускники будут включены в число целевых студентов «Газпром добыча Иркутск» для обучения в иркутском «Политехе».