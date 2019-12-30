В иркутской коррекционной школе-интернате №9 на зимних каникулах появится новое спортоборудование

Иркутск, 31.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С условиями жизни и учебы воспитанников специальной (коррекционной) школы -интерната № 9 в Иркутске ознакомился 29 декабря врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона сообщил, что в период каникул в ней будет установлено спортивное оборудование.

Как пишет пресс-служба главы региона, эта школа – одна из 12 специальных коррекционных школ Иркутской области, которые в 2019 году поучаствовали в федеральном проекте «Современная школа» нацпроекта «Образование» в рамках поддержки образования детей с ограниченными возможностями.

На каждую школу из федерального бюджета выделены деньги в размере более 4 миллионов рублей на оснащение оборудованием кабинетов предметной области «Технология», на приобретение специального оборудования для узких специалистов (психологов, логопедов, дефектологов), спортивного оборудования.

Как отметили в министерстве образования региона, оснащение коррекционных школ осуществлялось и в рамках регионального проекта, мероприятия которого позволили приобрести для каждой школы мобильный компьютерный класс, вычислительные и периферийные устройства, а также коррекционно-развивающее оборудование.

– Специальная коррекционная школа-интернат № 9 основана в 1921 году, 13 января отметит свой день рождения. Новое спортивное оборудование установят к этому сроку, это будет отличным подарком для педагогов и воспитанников, – отметил Игорь Кобзев.