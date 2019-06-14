В Иркутской области – 16 «стобалльников» на ЕГЭ

Иркутская область, 15.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, как и по всей России, закончился основной период проведения ЕГЭ. Получили стобалльный результат 16 человек, сообщает пресс-служба губернатора.

Из них по истории сто баллов получили три выпускника, по математике профильной – пять, по литературе – четыре, по химии – четыре. В прошлом году на сто баллов сдали математику профильную два человека, литературу – два, историю – один, химию – один.

При этом уменьшилось число участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, по химии на 2%, географии на 2,5%, литературе на 4,5%, математике профильной на 3,5%, истории на 5,2%, отмечают в правительстве Иркутской области.

Всего прошли экзамены по 15 предметам. Восемь человек удалены за нарушение порядка проведения экзамена. Они использовали справочные материалы, телефон, смарт-часы, калькулятор. Отменены результаты экзаменов у троих выпускников, которые опубликовали КИМ в интернете. Досрочно завершили экзамен по состоянию здоровья 55 человек.

С 17 июня начинаются резервные сроки сдачи экзамена. В этот период экзаменационные испытания проходят выпускники прошлых лет и обучающиеся, которые пропустили экзамен по уважительной причине или не завершили его по состоянию здоровья.

Всего в этом году ЕГЭ в Приангарье сдают более 15 тысячи человек. Самый востребованный предмет – обществознание, его выбрали 7,9 тысячи сдающих (в 2018 году – 8,3 тысячи). На втором месте по популярности – физика (3,6 тысячи человек), затем биология (2,6 тысячи), история и английский язык (по 1500 человек). Впервые в этом году сдавали китайский, его выбрали два учащихся из Братска и Усть-Илимска.