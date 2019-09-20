В Иркутской области фиксируют меньшее количество жалоб на педагогов, чем в других регионах

Иркутская область, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за последнее время ни разу не зафиксировали случаев неэтичного поведения педагогов вне стен школы. Жалобы, в основном, касаются ситуаций, возникающих во время образовательной деятельности. Об этом 18 сентября за круглым столом заявила руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования региона Наталья Краснова. – Какие-то спорные ситуации, конечно, возникают внутри учреждений, потому что это жизнь. В каждой школе есть комиссии по их урегулированию. У нас нет огромного потока жалоб, как в других регионах, но они регулярны. К нам чаще всего обращаются родители, когда они возмущены поведением классного руководителя, учителя, администратора, сотрудника департамента или управления образования, – сказала она. Что касается примерного положения о нормах профессиональной этики педагогических работников, которое в августе федеральный центр разослал в регионы, то все собравшиеся эксперты отметили, что этот документ – скорее ответ на то, что в СМИ в последнее время стали чаще появляться публикации о якобы непотребном поведении педагогов. Речь, прежде всего, идёт об обнародовании учителями на личных страницах в социальных сетях фотографий в купальниках, например, и тому подобное. В целом, говорит председатель Иркутской областной организации общероссийского профсоюза образования Валентина Федосеева, такие документы давно утверждены – и на федеральном уровне, и внутри каждого учреждения отдельно. Стоит отметить, чем аморальны «фото в купальнике», учитывая, что учителя – тоже обычные люди, эксперты затруднились ответить, напоминая лишь о том, что педагог – это эталон поведения, и он должен об этом помнить даже за стенами школы. Впрочем, согласились они и с тем, что воспитывать нужно общество и родителей, которые зачастую переходят границы, вмешиваясь в личную жизнь учителей. – Моё глубокое убеждение, скоро нужно будет издавать закон о защите учителя. Мы к тому идём с внедрением современных технологий. Потому что учителя со всех сторон прессуют, рассматривают его частную жизнь под микроскопом. Родители считаю, что могут советовать ему, как одеваться, что делать, как учить детей. У родителей нет обязанностей, есть одни права. Они видят в педагоге не личность, а человека, который предоставляет им услуги, – говорит председатель Усольской городской организации профсоюза работников образования Надежда Кропочева. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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