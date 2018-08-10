В Иркутской области почти 200 человек провалили ЕГЭ по русскому языку и математике

Иркутская область, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из более чем 13 тысяч 11-классников 176 получили неудовлетворительную оценку по математике и около 20 не сдали экзамен по русскому языку в основной период проведения ЕГЭ, сообщает пресс-служба регправительства.

Всем им предоставлена возможность пройти повторное тестирование в дополнительный период. Напомним, заявления на участие принимают с 6 по 20 августа. Экзамены пройдут 4, 7 и 15 сентября 2018 года.

Всего ЕГЭ в Иркутской области в этом году сдавали около 15 тысяч человек. На максимальный балл – 100 – было написано 80 работ.