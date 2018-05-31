В Иркутской области предложили просчитать потребность в местах в яслях

Иркутская область, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в очереди в дошкольные учреждения стоят 48,5 тысяч детей от двух месяцев до трёх лет. Для обеспечения малышей местами в регионе уже сегодня необходимо просчитать потребность в местах в ясельных группах и сформировать программу по их открытию. Об этом со ссылкой на спикера Заксобрания Сергея Брилку сообщает пресс-служба регионального парламента. Он отметил, что обеспечение шаговой доступности детских садов и открытие ясельных групп – вопросы, над которыми предстоит работа в сфере дошкольного образования региона. По словам Сергея Брилки, из перечня «Наказов избирателей», сформированного в 2013 году, 60 наказов по детским садам уже выполнено. Еще пять включены в бюджет Иркутской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Речь идет о строительстве трёх детских садов в посёлке Балаганск, селе Хохорск Боханского района и р.п. Тыреть Заларинского района, а также о ремонте двух учреждений в Нижнеудинске. – Масштабное исполнение наказов в части модернизации сети дошкольного образования, а также строительство детских садов помимо наказов, позволили обеспечить в регионе практически 100% охват местами в детских садах детей в возрасте от трёх до семи лет, – сказал Сергей Брилка. – Но вместе с тем, не все дети получили возможность посещать детские сады в шаговой доступности. Так, остро стоит эта проблема для семей, проживающих в новых микрорайонах Иркутского района, расположенных на границе с областным центром. Этот вопрос требует оперативного решения. По статистике, в четырех территориях Приангарья – в Иркутске и районе, Ангарске и Братске – проживает практически половина всего детского населения региона, соответственно здесь высока потребность в местах в дошкольных учреждениях. Всего по региону количество детей до трёх лет, охваченных дошкольным образованием в Иркутской области, составляет 25 тысяч. – Исходя из задачи, обозначенной в майском указе президента страны, уже сегодня необходимо просчитать потребность в местах в ясельных группах и сформировать программу по открытию таких групп. С учетом сроков исполнения указа, соответствующие изменения потребуется вносить в уже сформированный бюджет региона на ближайшие три года, – сказал Сергей Брилка. Также спикер напомнил, что строительство нескольких детских садов в Приангарье находится сейчас на парламентском контроле депутатского корпуса. Один из них – в районе Порожский Братска. Его строительство началось в 2014 году за счет средств частного инвестора, в дальнейшем предполагалось выкупить данный объект в муниципальную собственность. Однако в связи с отсутствием средств у застройщика возведение детского сада было приостановлено. Возобновить стройку удалось в 2017-м по инициативе депутатского корпуса областного парламента, затем и депутаты, и председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка лично, неоднократно посещали объект с парламентским контролем. Сегодня сад, рассчитанный на 110 мест, находится в высокой степени готовности к приему воспитанников – внутри завершается чистовая отделка, идет благоустройство прилегающей к зданию территории. Планируется, что для детей дошкольное учреждение распахнет свои двери 1 сентября 2018 года. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

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