В Иркутской области предложили сформировать единый центр координации науки и образовательного сообщества

Иркутская область, 11.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области должен быть сформирован единый центр координации науки и образовательного сообщества. Об этом заявил председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол на заседании Совета ректоров Иркутской области, сообщает пресс-служба регпарламента.

– Последние годы наша высшая школа переживает не лучшие времена. Вузы закрывают, объединяют, несколько раз поднималась и сходила на «нет» тема опорного вуза, не можем выбрать ректора ИГУ и БГУ. Это накладывает негативный отпечаток на работу образовательных заведений и их престиж, – заметил Сергей Сокол. – В Иркутской области не было единого центра координации науки. Хотя федерация в лице министерства науки и высшего образования РФ готова была нас поддерживать, регион не был готов к серьезным преобразованиям.

Сегодня, по мнению спикера, основная задача в совместной работе органов власти – это стабилизация обстановки в университетской и научной среде. Законодательное собрание, добавил парламентарий, готово оказать полную поддержку в этой работе.

В свою очередь врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратил внимание на важность стратегического развития системы образования – от школы до вуза с учетом потребностей экономики. Также он отметил необходимость присутствия научного сообщества в решении многих актуальных вопросов, касающихся ликвидации последствий ЧС, лесовосстановления, экологии и другого.

– Все предложения должны тщательно прорабатываться, в том числе на законодательном уровне. В решении этой задачи важно профессиональное содействие Законодательного собрания», – подчеркнул врио губернатора Иркутской области.

В ходе обсуждения Сергей Сокол отдельно остановился на теме создания в регионе научно-образовательного центра, который бы мог объединить потенциал вузов и научных учреждений Иркутской области. При этом, как сообщила в своем докладе о задачах развития системы высшего образования и.о. министра образования Иркутской области Елена Апанович, одним из условий присвоения в рамках конкурса университету статуса опорного вуза является участие вуза в работе такого научно-образовательного центра. На заседании Совета ректоров Игорь Кобзев дал поручение проработать тему, а также вынести ее на ближайшее заседание правительства Иркутской области.

– Иркутская область находится в центре реализации ряда крупных национальных проектов федерального уровня. Успех их реализации в значительной степени зависит от того, насколько эффективно будут использованы наработки наших ученых, а также от качественной подготовки кадров, – подытожил Сергей Сокол.

По словам Игоря Кобзева, что научные знания и совместные решения необходимы, в том числе, при решении вопросов по ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду БЦБК и Усольехимпрома.

В целом, в Иркутской области действуют 25 вузов, обучаются около 70 тысяч студентов из 69 субъектов Российской Федерации, стран бывшего СССР, Китая, Монголии, Индии, Египта и Нигерии. У региона высокий рейтинг в научно-образовательном сообществе Сибирского федерального округа. В последние годы наиболее востребованными направлениями для подготовки высококвалифицированных кадров являются «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Науки об обществе», «Образование и педагогические науки», сообщает пресс-служба регправительства.

– Это показатель того, что молодежь выбирает профессии, связанные с экономической, социальной и культурной жизнью региона. Значит, они найдут свое место здесь, смогут реализовать себя на родной земле. Тем более, что в области сейчас активно развивается строительная отрасль, нефтегазохимия, авиастроение, идет воплощение в жизнь важных инвестиционных проектов федерального значения, – подчеркнул глава региона.