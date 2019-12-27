|Образование
|29.12.2019
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В Иркутской области представители туристического бизнеса и сферы гостеприимства прошли дополнительное обучение
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Иркутская область, 29.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С 23 по 25 декабря по заказу агентства по туризму Иркутской области прошло обучение представителей туристического бизнеса и сферы гостеприимства региона по дополнительной профессиональной программе подготовки экспертов по оценке квалификаций.
Образовательную программу освоили представители региональных ассоциаций в сфере туризма, работающих по направлениям: гостиничное дело, общественное питание, туризм.
На курсах изучалась нормативно-правовая база системы независимой оценки квалификации и ее методологическая основа, а также особенности организации и проведения процедуры независимой оценки. На практическом занятии обучающиеся показали себя не только как эксперты, но и как соискатели на подтверждение квалификационного уровня, сообщает пресс-служба губернатора.
- Поток туристов, приезжающих в Иркутскую область, постоянно растет, соответственно, увеличивается и потребность в квалифицированных кадрах. Учитывая, что с 2020 года вводятся профессиональные стандарты по туризму, согласно которым обязательным требованием к работникам сферы туризма является высшее или среднее профессиональное образование в данной сфере деятельности, наличие в регионе подготовленных экспертов по оценке квалификаций становится особенно актуальным, - отметила руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина.
КСТАТИ