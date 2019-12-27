В Иркутской области представители туристического бизнеса и сферы гостеприимства прошли дополнительное обучение

Иркутская область, 29.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С 23 по 25 декабря по заказу агентства по туризму Иркутской области прошло обучение представителей туристического бизнеса и сферы гостеприимства региона по дополнительной профессиональной программе подготовки экспертов по оценке квалификаций. Образовательную программу освоили представители региональных ассоциаций в сфере туризма, работающих по направлениям: гостиничное дело, общественное питание, туризм. На курсах изучалась нормативно-правовая база системы независимой оценки квалификации и ее методологическая основа, а также особенности организации и проведения процедуры независимой оценки. На практическом занятии обучающиеся показали себя не только как эксперты, но и как соискатели на подтверждение квалификационного уровня, сообщает пресс-служба губернатора. - Поток туристов, приезжающих в Иркутскую область, постоянно растет, соответственно, увеличивается и потребность в квалифицированных кадрах. Учитывая, что с 2020 года вводятся профессиональные стандарты по туризму, согласно которым обязательным требованием к работникам сферы туризма является высшее или среднее профессиональное образование в данной сфере деятельности, наличие в регионе подготовленных экспертов по оценке квалификаций становится особенно актуальным, - отметила руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина. КСТАТИ В Иркутской области работает Совет по развитию профессиональных квалификаций при губернаторе Иркутской области. В региональном агентстве по туризму создана рабочая группа по внедрению и развитию системы профессиональных квалификаций и кадрового потенциала в сфере туризма. В состав рабочей группы входят представители агентства по туризму Иркутской области, региональных ассоциаций в сфере гостеприимства, вузов и ссузов региона, выпускающих специалистов по направлению «Сервис и туризм», а также ГАУ ДПО «Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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