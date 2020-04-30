В Иркутской области создадут региональный координационный совет по развитию высшей школы

Иркутская область, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании совета ректоров региона. Оно состоялось 30 апреля в режиме видеоконференции. Главными темами обсуждения стали дистанционное обучение студентов, создание регионального координационного совета по вопросам развития высшей школы, а также выборы председателя совета ректоров Приангарья.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в Иркутской области в условиях пандемии система высшего образования оперативно перестроила свою работу. Почти 75 тысяч студентов перешли на дистанционное обучение. Экзамены сдаются в онлайн-режиме. Вузы открыли информационно-образовательные порталы, каждый студент получил свободный доступ к учебно-методическим и образовательным ресурсам.

– Главное – чтобы процесс был четко налажен, и у студентов из-за режима самоизоляции не возникло пробелов в знаниях. Ключевая задача – прожить сложный период, использовав это время для развития, - отметил Игорь Кобзев.

Студенты принимают участие в федеральных и региональных мероприятиях, которые проводятся онлайн. Недавно Иркутская область была представлена на Московском международном салоне образования и на областной межвузовской олимпиаде «Золотой фонд Сибири». Проект основан на сетевом взаимодействии вузов и реализуется с 2017 года.

Затронули члены совета и вопросы развития высшей школы региона, в том числе в условиях дистанционного обучения.

– Нам предстоит выполнить поручение президента России, которое он дал по итогам расширенного заседания президиума Госсовета и совета при президенте по науке и образованию. Необходимо создать региональный координационный совет при губернаторе Иркутской области по вопросам развития высшей школы. Совет ректоров – именно та структура, на которую можно опереться в решении этой задачи. Готов с учётом ваших предложений дать соответствующие поручения региональным органам власти, – отметил Игорь Кобзев.

Также в рамках совещания прошли выборы председателя Совета ректоров Иркутской области. Единогласно еще на пять лет был переизбран президент Иркутского государственного университета путей сообщения Андрей Хоменко.