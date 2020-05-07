Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области утвержден перечень приоритетных профессий для обучения безработных жителей региона. Документ подготовлен министерством труда и занятости Приангарья, сообщает пресс-служба губернатора.

При формировании перечня рассмотрены основные потребности рынка труда Иркутской области в 2020 году, формы и виды обучения, в том числе дистанционного. При составлении также учитывались профессии для переобучения безработных граждан в том числе в возрасте 50 лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста.

– Задача перечня: сориентировать тех, кто находится без работы, и дать возможность устроиться в новой для себя сфере или повысить профессиональную квалификацию. Он также формировался для максимального использования трудового потенциала граждан старшего поколения, совершенствования их профессиональной квалификации, – пояснила исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.

В 2020 году к приоритетным отнесены профессии, востребованные на региональном рынке труда, в сфере строительства, обрабатывающего производства, сельского и лесного хозяйства, оптовой и розничной торговли, транспорта и связи, добычи полезных ископаемых, ремонта автотранспортных средств, образования, предоставления коммунальных, социальных услуг.

Профессиональное обучение безработных будет проводиться в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019-2024 годы. Граждане в возрасте 50 лет и старше, а также граждане предпенсионного возраста смогут пройти обучение в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Обучение бесплатное. Курсы проводятся на базе образовательных организаций всех уровней профессиональной подготовки.

Подробно ознакомиться с перечнем приоритетных профессий для профессионального обучения можно на сайте министерства труда и занятости Иркутской области irkzan.ru.

В прошлом году органами занятости населения региона на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование было направлено более пяти тысяч безработных граждан и граждан предпенсионного возраста.