В Иркутской области в основной волне сдачи ЕГЭ участвуют 15 тысяч человек

Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 15 тысяч человек в Иркутской области сдают ЕГЭ. Основной период сдачи экзаменов стартовал 27 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как рассказала министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, в Приангарье организована деятельность 124 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), из них 20 ППЭ на дому. Ещё 34 пункта проведения государственного выпускного экзамена (ГВЭ) будет действовать для ребят с ограниченными возможностями здоровья и для лиц, отбывающих наказание в исправительных колониях.

Для печати и сканирования экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов закуплено дополнительное оборудование. В регионе создано два ситуационных центра для контроля за проведением ЕГЭ.

– К этой работе будут привлекаться студенты Иркутского педагогического института и регионального колледжа педагогического образования, которые будут дистанционно контролировать ход проведения экзаменов на портале «Смотри ЕГЭ». Все технические специалисты прошли необходимое обучение, – отметила министр.