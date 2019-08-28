Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области все первоклассники затопленных территорий получат в подарок школьные рюкзаки.

Кроме того, сейчас в школах детям из пострадавших от наводнения семей также выдают рюкзаки с набором канцелярии и новую форму, сообщает пресс-служба губернатора. Как готовят ребят к новому учебному году в школе №6 Тулуна, проверила заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

– В этом году традиционная акция «Собери ребенка в школу» и «Школьный портфель» носила очень масштабный характер. Для того, чтобы собрать ребят из пострадавших от затопления территорий в школу, подключились очень многие люди, фонды, организации. Было принято решение, что все первоклассники из зоны чрезвычайной ситуации, независимо от того, пострадали их семьи или нет, получат рюкзачки со школьными принадлежностями, – отметила зампред.

В портфеле есть все, что необходимо для учебы – линейки, карандаши, ручки, наборы цветной бумаги, пластилин. Более 2300 школьных рюкзаков закуплено по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко, 964 подарил юным сибирякам Московский государственный университет, 250 – Фонд Юрия Тена, кроме этого, школьникам помогли Университет прокуратуры, Байкальский госуниверситет, МЧС, корпорация «Российский учебник», Благотворительный фонд для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При активном содействии Иркутского областного отделения российского детского фонда сшито более 5000 комплектов школьной формы.