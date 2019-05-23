В Иркутской области законодательно закрепили увеличение нормативов на учебные расходы

Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Предложение депутатов Законодательного собрания Иркутской области об увеличении нормативов на учебные расходы в школах и детских садах закреплено в областном законе. Соответствующий закон был принят в окончательном чтении на майской сессии областного парламента, сообщает пресс-служба ЗС.

Как напомнила председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова, значение базового норматива расходов на покупку учебников и учебных пособий, средств обучения и игрушек в расчете на одного воспитанника детского сада в год составит одну тысячу рублей. Размер базового норматива на учебные расходы в системе школьного образования в расчете на одного учащегося составит две тысячи рублей в год, для школ в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, где учатся менее 100 детей в возрасте от семи до 15 лет – четыре тысячи рублей в год.

Также Ирина Синцова поблагодарила всех, кто поддержал данные поправки по увеличению учебных расходов, инициированные группой депутатов, и поставил свои подписи под обращением. Это, отметила парламентарий, более трёх тысяч человек – родители, представители профсоюзных организаций и органов местного самоуправления.

Говоря о важности принятого закона, заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству Ольга Безродных заметила, что работа в данном направлении продолжится.

– Мы понимаем, что сфера образования – это динамично меняющаяся система, и сегодня финансирование дошкольных и школьных организаций осуществляется по сути в ручном управлении. Перед нами стоит задача по созданию понятного и прозрачного механизма начисления заработной платы педагогам, – подчеркнула Ольга Безродных.