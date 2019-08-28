В ИРНИТУ поступили более 4,5 тысячи человек

Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутский «Политех» в этом году на все формы обучения зачислили 4556 человек, из них 2712 – на бюджет, сообщает пресс-служба вуза.

Как пояснил заместитель ответственного секретаря Центральной приемной комиссии ИРНИТУ Дмитрий Кокоуров, все бюджетники – студенты, магистранты и аспиранты – либо имеют российское гражданство, либо относятся к категории соотечественников, проживающих в ближнем зарубежье.

Всего в период приемной кампании заявления на поступление подали 18,5 тысячи человек, что почти на треть больше, чем, в прошлом году (12,5 тысячи).

Дмитрий Кокоуров подчеркнул, что увеличилось количество абитуриентов с высоким баллом ЕГЭ. Конкурс по университету на одно бюджетное место составил 12 человек. ИРНИТУ выбирали не только выпускники школ Иркутской области, но и Тывы, а также регионов Дальнего Востока – Забайкалья, Бурятии, Якутии.

– Особой популярностью у молодежи пользуются специальности, касающиеся внедрения IT-технологий. Такой интерес напрямую связан с интенсивной цифровизацией экономики и промышленности. Кстати, пять ребят, возглавивших рейтинг абитуриентов с лучшими результатами ЕГЭ, сделали выбор в пользу таких направлений, как «Информатика и вычислительная техника», «Химическая технология». Например, будущий химик Ксения Есина из Ангарска набрала 282 балла. А иркутянин Олег Лукаш, решивший стать программистом, 276 баллов, – отметил Дмитрий Кокоуров.

Кроме того, четверо первокурсников имеют 100 баллов по русскому языку. Они свяжут жизнь с программированием, архитектурой, строительством уникальных зданий и экономикой.

Также в этом году в ИРНИТУ поступил призер всероссийской олимпиады школьников на направление «Информатика и вычислительная техника». Им оказался усольчанин Андрей Даниленко. Молодой человек набрал 90 баллов по математике и был зачислен в вуз вне конкурса.