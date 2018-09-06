В ИрНИТУ прошло торжественное посвящение в курсанты

Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИрНИТУ) прошло торжественное посвящение в курсанты.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, участие в мероприятии приняли мэр Иркутска – председатель Ассоциации выпускников ИРНИТУ Дмитрий Бердников, ветераны, представители общественных организаций, родители студентов и другие. Погоны вручили 108 курсантам военной кафедры.

– Замечательно, что в Иркутске у выпускников вуза вновь появилась возможность наряду с образованием получить еще и военный билет, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Я в свое время закончил военную кафедру в этом университете. И могу вам сказать, это хорошая школа жизни, которая закаляет характер. Желаю Вам больших успехов!

Военная кафедра в ИрНИТУ открыта в январе 2018 года. На ее базе готовят кадры для воздушно-космических сил по программам военной подготовки сержантов и солдат запаса. По окончании выпускники военной кафедры получат воинские звания сержанта запаса.