В капитальном ремонте нуждаются 10 процентов школ Иркутской области

Иркутская область, 15.08.18 (ИА "Телеинформ"), - В капитальном ремонте нуждаются 10% школ Иркутской области. Об этом 14 августа на заседании Регионального совета сообщила заместитель председателя правительства Приангарья Валентина Вобликова. По ее словам, 17,5% школ не имеют канализования, 20,5% - сетей водоснабжения, около 19% работают на привозной воде.

В некоторых школах при подготовке к оздоровительной кампании удалось добиться серьезных положительных изменений. Однако без водопроводных сетей остается значительная часть школ в Боханском и Осинском районах - более 60%, в Усть-Удинском, Эхирит-Булагатском, Куйтунском, Черемховском и Аларском - более половины школ.

В этом году на ремонт школ из местных бюджетов израсходовали 1,3 более млрд рублей. В рамках госпрограммы Иркутской области по развитию образования на строительство образовательных учреждений направлено 2,6 млрд рублей.

Всего в Приангарье велось строительство и реконструкция 15 школ, капремонт – в 39 школах.