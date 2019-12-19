В Казачинско-Ленском районе просят денег на три учреждения образования

Казачинско-Ленский район, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Проблемы нехватки медицинских кадров и строительства школ требуют скорейшего решения в Казачинско-Ленском районе. Об этом председателю Законодательного собрания Иркутской области Сергею Соколу во время встречи рассказал мэр муниципального образования Сергей Швецов.

Как пояснил мэр, в территории остро не хватает врачей. Для того чтобы преодолеть кадровый голод в здравоохранении, в районе необходимо решить проблему жилья для медицинских работников. В этом вопросе требуется поддержка региональных властей.

Ещё одной крупной задачей для территории является строительство школы в селе Казачинское, где в апреле 2019 года сгорел один из корпусов учебного заведения, а также школы в деревне Ключи и школы-садика в р.п. Магистральный. Эти объекты уже включены в рейтинг регионального министерства образования, теперь необходимо предусмотреть средства в областном бюджете на ближайшие годы.

Подводя итоги встречи, Сергей Сокол подчеркнул, что работа с муниципальными образованиями остаётся приоритетом для Законодательного собрания области, сообщает пресс-служба регпарламента.

– Мы много ездим по территориям, непосредственно общаемся с жителями и главами, определяем болевые точки. В бюджете на 2019 год добились увеличения финансирования на сбалансированность местных бюджетов, и на 2020 год мы заложили средств на 1 млрд больше на эти цели. Будем и дальше продолжать эту работу, – сказал Сергей Сокол.