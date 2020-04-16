В Ольхонском районе выбирают лучшее эссе и сочинение, посвященные участникам войны и труженикам тыла

Ольхонский район, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В начале мая планируется подвести итоги конкурса эссе и сочинений, посвященных подвигу женщин-рыбачек и участников Великой Отечественной войны Ольхонского района. Мероприятие проводится в рамках проекта «Женщины тыла», ставшего победителем конкурса президентских грантов.

Как сообщают организаторы проекта, в конкурсе принимают участие представители самого разного возраста – от дошкольников до взрослых. Он стартовал 17 марта, на данный момент в оргкомитет поступило порядка 20 работ. Работы принимаются до 30 апреля 2020 года. Организатор конкурса - Благотворительный фонд развития местных сообществ «Ольхон», партнёр - управление образования Ольхонского районного муниципального образования.

– В состав жюри конкурса войдут представители администрации Ольхонского района, Хужирского муниципального образования, представители общественных организаций территорий, – рассказала руководитель проекта «Женщины тыла» Эльмира Семёнова. – Авторы творческих работ, победивших в конкурсе, получат дипломы и памятные призы. Лучшие работы будут опубликованы в областных, районных и территориальных СМИ.

Как сообщалось ранее, в рамках проекта «Женщины тыла» запланирована информационно-просветительская кампания, включающая в себя создание электронного издания, выпуск четырех специальных номеров газеты «Ольхон», конкурс публикаций. Памятная композиция «Женщина-рыбачка» будет дополнена именами женщин, работающих в тылу во время войны. Кроме того, предполагается организовать тематическую выставку изделий и уличную экспозицию.