В подшефном СУ СКР Иркутском кадетском корпусе стартовал новый учебный год

Иркутск, 3.09.18 (ИА "Телеинформ"), - 1 сентября в подшефном региональному Следственному управлению СКР Иркутском кадетском корпусе имени П.А.Скороходова состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний.

На мероприятии присутствовало около 80 человек: родители и родственники кадетов, их друзья, сотрудники Следственного управления СК России по Иркутской области, включая руководителя подразделения Андрея Бунёва. Среди гостей были и руководитель аппарата Законодательного собрания Иркутской области Дмитрий Авдеев, начальник управления общего и дополнительного образования, социальной адаптации отдельных категорий детей министерства образования Иркутской области Светлана Гершпигель.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, линейка началась с традиционного построения на плацу, приветственного слова директора Иркутского кадетского корпуса Юрия Кононова, выноса знамени корпуса и поднятия флага Российской Федерации отличником учебы – кадетом 5 курса Владиславом Ок.

С большим вниманием кадеты слушали поздравления и напутственные слова почетных гостей Дмитрия Авдеева и Светланы Гершпигель. Они поздравили кадетов с новым этапом в жизни каждого школьника и пожелали ребятам успехов в учебе, крепкого здоровья и интересных событий, учителям и воспитателям – терпенья, сил и примерных воспитанников.

Настоятель Свято-Иннокентьевского Храма в селе Анга Иркутской области отец Максим провел торжественный молебен, посвященный началу учебного года.

По сложившейся традиции для всех присутствующих прозвенел первый в этом учебном году звонок, после чего прозвучал «Кадетский марш» в исполнении воспитанников корпуса.

После линейки почетные гости посетили площадку для воркаута, открытую в прошлом году для воспитанников, моленную комнату, спортивный и тренажерный залы.