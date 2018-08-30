В поселке Горячий Ключ 1 сентября откроется новая школа

Иркутский район, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Горячий Ключ Иркутского района 1 сентября 2018 года откроется новая школа. Как отметил спикер областного парламента Сергей Брилка, появление нового учебного заведения в Иркутском районе имеет сегодня особое значение, поскольку это одна из самых густонаселенных и застраивающихся большими темпами территорий региона.

Спикер также подчеркнул, что именно по инициативе депутатов Законодательного собрания Приангарья было решено предусмотреть средства, необходимые для завершения строительства новой школы, начатого в 2017 году, в областном бюджете этого года в полном объеме. Таким образом, в 2018 году на возведение объекта было направлено около 170 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ЗС, новая школа – это два учебных блока в два и три этажа, а также спортзал. Сделаны лифт, столовая, актовый зал, медицинский блок, выполнено благоустройство пришкольной территории. Здание отвечает всем современным требованиям безопасности. Рассчитана школа на 100-125 учащихся.

– В Горячем Ключе ждали новую школу. Старая деревянная школа, к тому же единственная в поселке, была закрыта по предписанию прокуратуры, дети обучались в школе села Пивовариха – а это почти 40 км в одну сторону. Теперь дети смогут учиться рядом с домом в комфортных условиях, – акцентировал Сергей Брилка.

1 сентября в новой школе пройдет торжественная линейка, а для первоклассников Горячего Ключа прозвенит первый звонок. Открытие школы станет и главным событием в программе празднования Дня поселка, который Горячий Ключ также отметит 1 сентября.