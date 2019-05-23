В последних звонках в иркутских школах принимают участие более десяти тысяч иркутских выпускников

Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В общеобразовательных учреждениях Иркутска 23 мая проходят последние звонки. В них принимают участие более десяти тысяч иркутских выпускников: 6754 девятиклассников и 3723 одиннадцатиклассников.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, с напутственными словами к школьникам обратился мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

– Более 1500 школьников в этом учебном году достойно представляли наш город на научно-практических конференциях, интеллектуальных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, турнирах всероссийского и международного уровня. Всегда был и остаюсь сторонником мнения, в Иркутске живет самая активная, творчески деятельная и неравнодушная молодежь. Не случайно мы говорим: «Иркутск – город, устремленный в будущее!». И мы делаем все от нас зависящее, чтобы вы оставались учиться, работать, заводили семьи, растили детей в родном городе.

Дмитрий Бердников побывал на торжественных линейках в школах №№ 14, 23, 20, 73, 15.

Уже завтра, 24 мая, выпускникам девятых классов предстоит сдать экзамен по иностранным языкам. Первые экзамены по литературе и географии 27 мая будут сдавать одиннадцатиклассники.

Ежегодно школьники Иркутска показывают высокие результаты на всероссийском уровне. В этом учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие свыше 5 тысяч школьников города, 1144 из них стали победителями и призерами. В региональном этапе честь Иркутска защищали 644 школьника, 219 учащихся стали победителями и призерами. 25 школьников Иркутска приняли активное участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который проходил в разных городах нашей страны и среди них шесть победителей и призеров.

Всего в Иркутске 73 общеобразовательные организации, в том числе пять лицеев, четыре гимназии и пять школ с углубленным изучением отдельных предметов.