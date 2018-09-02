В Приангарье и Бурятии более 3,3 тысячи детей будут учиться в школах РЖД

Иркутская область, Бурятия, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В отраслевые учебные заведения РЖД приняли более 3300 детей. Школьники сядут за парты иркутского лицея №36 и интернатов на станциях Танхой, Улан-Удэ, Слюдянка, Вихоревка, Северобайкальск, Тайшет и Нижнеудинск. 1 сентября учащихся лично поздравили руководители ВСЖД.

Кроме того, сообщает пресс-служба ведомства, в отраслевой вуз – Иркутский государственный университет путей сообщения – в 2018 году на очное отделение зачислены более 1200 человек, из них более 800 – на бюджетные места. Студентов ИрГУПСа с праздником поздравили директор ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов и начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов.

Всего в границах ВСЖД расположено 22 образовательных учреждения – семь общеобразовательных школ и 15 детских садов (в них воспитываются 3500 детей). Отмечается, что все заведения полностью подготовлены к новому учебному году, обеспечены современным оборудованием и техникой.