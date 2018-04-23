В Приангарье определены площадки для проведения теста по истории Великой Отечественной войны

Иркутская область, 20.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Жители 31 муниципального образования Иркутской области примут участие в тесте по истории Великой Отечественной войны 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба облпарламента.

Напомним, акция, организатором которой выступает Молодежный парламент при ЗС, пройдет 21 апреля при поддержке депутатского корпуса Заксобрания.

По словам спикера ЗС Сергея Брилки, в этом году всего будет организована 121 площадка. Он напомнил, что в прошлом году участие в акции приняло 21 муниципальное образование. Сам Сергей Брилка намерен пройти тест он-лайн, все желающие проверить свои знания дистанционного могут это сделать, заполнив форму теста на сайте кдгр.рф с 00.00 до 24.00 по московскому времени 21 апреля.

– Отрадно, что с каждым годом количество участников возрастает, – отметил спикер ЗС. – Вне всякого сомнения, это очень важный тест, направленный на воспитание патриотизма. Проходя тестирование, молодежь и школьники закрепляют знание истории нашего государства, истории героизма и подвига советского народа.