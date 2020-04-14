В Приангарье организуют целевые наборы студентов в ссузы

Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области планируется организовать целевые наборы студентов в средние профессиональные учебные заведения.

Как сообщила на заседании сессии Законодательного собрания Иркутской области 15 апреля председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова, речь идет о специальностях в сферах медицины и образования.

Она отметила, что в регионе уже есть опыт целевого набора студентов в ИГМУ, а также на специальности в сфере образования. Сейчас по таким договорам обучаются 479 будущих медиков и 67 – преподавателей.

При этом нехватка среднего персонала в этих сферах составляет 59%. В связи с этим и разработан законопроект, предполагающий целевой набор студентов ссузов. Планируется, что уже в новом учебном году будут заключены договора по обучению 136 специалистов в сфере образования и 110 – в сфере здравоохранения. При этом, как и в случае со студентами вузов, трехсторонние соглашения по целевому обучению могут заключаться не только с первокурсниками, но и со студентами других курсов. Целевики за хорошую учебу будут получать стипендию в размере 3450 рублей. На это в текущем году из бюджета потребуется дополнительно 3,3 млн рублей, в последующие годы затраты увеличатся.

Законопроект принят в первом чтении, окончательно его принять планируется на майской сессии ЗС.