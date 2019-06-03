В рамках нацпроекта «Образование» Иркутская область получит около 500 миллионов рублей на строительство школ

Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область получит средства из федерального бюджета на строительство детских садов, школ и спортивных залов.

Между министерством образования региона и министерством просвещения РФ заключено соглашение о реализации на территории Иркутской области региональных проектов в рамках национального проекта «Образование», пишет пресс-служба губернатора. Об этом сообщила министр образования региона Валентина Перегудова.

На строительство школ будет направлено почти 500 млн рублей. Также определен объем федеральной субсидии на строительство яслей в рамках национального проекта «Демография». На эти цели выделяется – 314 млн рублей. На ремонт школьных спортивных залов в сельской местности в 2019 году будет направлено более 10 млн рублей.

Кроме того, субсидия в размере 278 млн рублей из федерального бюджета будет направлена на реализацию нескольких региональных проектов: «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» и «Молодые профессионалы».

Деньги поступят на создание в сельских муниципальных школах 60 центров цифрового и гуманитарного профиля, а также на укрепление материально-технической базы школ, реализующих исключительно адаптированные общеобразовательные программы. Это 12 государственных коррекционных школ.

Проект «Цифровая образовательная среда» предусматривает оснащение 40 муниципальных школ целевой моделью цифровой образовательной среды. Кроме того, на базе Тулунского аграрного техникума в рамках проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в 2019 году будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки, который займется вопросами профориентации школьников.

– С февраля этого года министерством образования совместно с министерством по молодежной политике, а также муниципалитетами велась работа по подготовке 377 муниципальных проектов в рамках нацпроекта «Демография». Речь шла не только о доступности и обеспеченности яслями, но и о подготовке мероприятий в рамках Национального проекта «Образование», касающихся доступности дошкольного образования, – отметила Валентина Перегудова.