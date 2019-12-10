В рамках нацпроекта в музыкальные школы Иркутской области поставили 58 пианино

Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В музыкальные школы Иркутской области завершена поставка 58 пианино, которые были выделены региону в рамках национального проекта «Культура».

Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук, пишет пресс-служба губернатора.

Музыкальные инструменты поступили в 14 муниципальных образований Прибайкалья. Пианино отечественного производства модели «Мелодия» (производитель ООО «Тульская Гармонь») доставлены в школы искусств Бодайбо, Киренска, Кутулика, Жигалово, Магистрального, Еланцов. В Братске и Ангарске инструменты получили по четыре учреждения, в Иркутске – девять. Оснащение образовательных учреждений завершилось накануне, последнее пианино было доставлено в Усть-Удинскую районную детскую школу искусств.

– Пианино в рамках национального проекта «Культура» получили всего три региона Российской Федерации. И нам очень приятно, что Иркутская область вошла в это число. Новые инструменты позволят улучшить качество подготовки ребят, помогут развиваться юным талантам. Возможно, в будущем школьники выберут профессию музыканта и прославят наш регион, – сказал Руслан Дячук.

Такой поддержки Иркутская область удостоена за программу предпрофессионального образования в сфере фортепианного искусства. Она позволяет детям, окончившим музыкальную школу, в ней же готовиться к поступлению в средне специальное учебное заведение. В Иркутской области таких два – это Братское музыкальное училище и Иркутский областной музыкальный колледж имени Фредерика Шопена. Обучение в среднем специальном учебном заведении является обязательным этапом для поступления в высшее музыкальное учебное заведение – консерваторию.