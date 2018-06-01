В рамках парламентского контроля депутаты ЗС Приангарья посетили Усольский и Иркутский кадетские корпуса

Иркутская область, 3.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова 31 мая в рамках парламентского контроля посетила два кадетских корпуса в Усолье-Сибирском и Иркутске. Как сообщает пресс-служба областного парламента, в ходе рабочей поездки, участие в которой приняли также депутаты ЗС Олег Кузнецов и Роман Габов, состоялись встречи с педагогическими коллективами, учащимися образовательных организаций и представителями родительского сообщества. Напомним, на контроле парламентского корпуса находится депутатский запрос Олега Кузнецова «О проведении проверки организации работы ГОКУ Иркутской области «Усольский гвардейский кадетский корпус» и других школ-интернатов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области». В запросе, принятом в декабре 2016 года, отмечается, что в кадетском корпусе процветают неуставные отношения и дедовщина, имеют место случаи вымогательства денежных средств и нанесения побоев учащимся. В течение прошлого года был проведен ряд комплексных проверок, уволено несколько педагогов, возбуждено три уголовных дела, депутаты и сами неоднократно выезжали в кадетский корпус. На совещании в Усольском кадетском корпусе Ирина Синцова отметила, что сегодня важно проанализировать, как изменилась ситуация за прошедшее время: обновились ли корпуса, материально-техническая база, как организован учебный процесс, в том числе в рамках получения учащимися дополнительного образования. Депутаты осмотрели казармы, учебный блок, побывали на складах, куда была доставлена новая мебель, ознакомились с меню в столовой, а также изучили журнал записей в медицинском кабинете. О положении дел в корпусе рассказал директор учреждения Андрей Солдатов. В прошедшем учебном году значительно сократилось число происшествий – с 75, зарегистрированных в прошлом году, до 49. Вместе с тем, было отмечено, что всплеск происшествий в учебный период 2016-2017 годов связан с тем, что их перестали замалчивать. «Важно, что перестали скрываться негативные моменты, мы вместе анализируем и решаем возникающие проблемы», – добавил руководитель следственного отдела Усолья-Сибирского Валентин Хангаев. В этом году предусмотрены средства на новое обмундирование кадетов и мягкий инвентарь, приобретение мебели в учебные классы и казармы, кроме того, будет проведен капитальный ремонт системы отопления, на следующий год запланирован ремонт фасадов и окон учебного корпуса, ремонт казарм. Говоря о программах дополнительного образования, реализуемых в кадетском корпусе, Андрей Солдатов сообщил, что с 2018 года к уже существующим кружкам и секциям, добавились ещё несколько. Так, в рамках соглашения с ДОСААФ ведется обучение по программе «Водитель транспортных средств категории С», осваиваются дисциплины «Ознакомительный прыжок с парашютом», «Первая помощь пострадавшим», «Огневая подготовка», а также курс «Введение в авиацию». Кроме того, в учебном заведении был реализован ряд профилактических мероприятий во взаимодействии с правоохранительными органами и социально-психологической службой, созданы совет родителей и совет отцов, многие педагоги повысили свою квалификацию. Начальник управления общего и дополнительного образования, социальной адаптации отдельных категорий детей министерства образования региона Светлана Гершпигель сообщила, что изменились и правила приема в кадетский корпус. В частности, установлены требования к успеваемости по школьным программам и физической подготовке претендентов. «Перед нами стоит задача превратить кадетский корпус в элитное учебное заведение, а также исключить случаи, когда неблагополучные родители просто таким образом «избавляются» от детей, определяя их практически на постоянное место жительство в интернат», – добавила она. «Благодаря неравнодушию многих заинтересованных специалистов из разных ведомств, которые включились в этот процесс удалось изменить ситуацию в кадетском корпусе, а значит и судьбу многих его воспитанников. Таким образом, должна проводиться работа во всех учреждениях, где живут дети», – подытожил Олег Кузнецов. На встрече с педагогическим коллективом в Иркутском кадетском корпусе было замечено, что фактов жестокого обращения с воспитанниками или каких-либо неуставных отношений в корпусе не было. Ирина Синцова также отметила хорошее состояние материально-технической базы учреждения. Директор образовательной организации Сергей Довгополый рассказал о жизни и быте корпуса, учебных программах и программах дополнительного образования, которые здесь реализуются, проектах, участие в которых принимают воспитанники корпуса. Подводя итог рабочей поездки, Ирина Синцова сообщила, что результатом работы по депутатскому запросу и постоянного мониторинга ситуации со стороны депутатов стала разработка законопроекта о кадетском образовании в Иркутской области. Документ, разработанный губернатором, сейчас находится на рассмотрении и стал предметом обсуждения на нескольких заседаниях рабочей группы. Работа над ним ведется в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. «В частности, рассматривается возможность введения конкурсной основы получения кадетского образования, что позволит повысить его престижность, расширения программ дополнительного образования, предоставления льгот учащимся в таких корпусах. Те изменения, которые мы сегодня увидели в Усольком кадетском корпусе, и которые будут достигнуты после принятия законопроекта, стали результатом комплексного подхода и взаимодействия разных ветвей и уровней власти, правоохранительных органов и родительского сообщества. Депутаты продолжат вести мониторинг ситуации», – подчеркнула Ирина Синцова. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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