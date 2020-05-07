|Образование
|08.05.2020
|
|
В России могут вновь сдвинуть проведение ЕГЭ и начало учебного года
|
Москва, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - СМИ со ссылкой на источник в правительстве РФ сообщают, что проведение Единого государственного экзамена могут передвинуть на более поздний срок из-за непростой эпидемиологической ситуации в России.
Как пишут
Ранее сообщалось, что в России могут отменить ОГЭ для девятиклассников, а аттестацию провести по текущим оценкам. До этого было принято решение провести сдачу только основных предметов – русского языка и математики.
Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург прокомментировал эту информацию и отметил, что ЕГЭ точно отменить нельзя.