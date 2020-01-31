В школах Иркутска начинается запись в первые классы

Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 1 февраля начинается прием заявлений в первый класс для людей, проживающих на закрепленной за общеобразовательной организацией территории. Планируется, что в сентябре 2020 года в школы города придут более 11 тысяч первоклассников.

Об этом рассказал начальник департамента образования администрации города Александр Костин, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Расписание приема заявлений, перечень необходимых документов размещены на официальных сайтах общеобразовательных учреждений Иркутска. Для записи ребёнка в 1 класс родителям или законным представителям необходимо обратиться непосредственно в школу. Прием осуществляется по личному заявлению при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность. Дети распределяются по общеобразовательным организациям по территориальному принципу.

– Если родители хотят отдать предпочтение другой школе, они могут подать заявление в выбранную ими организацию с 1 июля по 5 сентября, куда могут быть зачислены при условии наличия свободных мест, – пояснил Александр Костин.

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», получение начального общего образования начинается по достижении детьми возраста шести с половиной лет на 1 сентября текущего года.